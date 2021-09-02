Политолог Владимир Фесенко: «Байден был заинтересован в успехе переговоров не меньше Зеленского»

В ходе рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел 1 сентября переговоры с американским лидером Джо Байденом. Встреча продолжалась более двух часов, стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, «Северный поток-2» и взаимодействие с Россией, а также другие темы. Сам Зеленский остался переговорами доволен. Какие были ожидания от американского турне в Киеве, в чем интерес Вашингтона и стоит ли ждать реакцию Москвы, — об этом в интервью Русской службе RFI рассказал украинский политолог Владимир Фесенко.

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RFI: Какова была главная цель этой поездки? «Северный поток», Крым и Донбасс, экономическая помощь?

Владимир Фесенко: Не было какой-то одной конкретной цели. Это был визит, направленный на восстановление и активизацию, укрепление двусторонних партнерских отношений, которые в период Трампа, скажем, оказались в некой стагнации. Вернее, они развивались, но весьма хаотично, не было системности, не было последовательности. А сейчас этот визит показал, что системность в двустороннем партнерстве восстановлена. Обе стороны — и Украина, и США — заинтересованы в развитии и укреплении стратегического партнерства.

Визит оказался очень результативным. Подписан целый ряд соглашений, преимущественно в оборонной сфере, в том числе и рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в оборонной сфере. И очень показательно также большое совместное заявление Украины и США по итогам этого визита. Оно фактически охватывает все направления сотрудничества между двумя странами и может быть такой политической программой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В этой связи надо отметить, что восстанавливается такой важный механизм как Комиссия по стратегическому партнерству, которая не работала три года, как раз со времен Трампа. Сейчас этот механизм восстанавливается, что показывает заинтересованность обеих стран. Это в самом общем виде то, что можно сказать. В целом, этот визит содержательный, результативный

Действительно, мы видели, что Зеленский встретился и с главой Пентагона, и с министром энергетики, и с руководством Всемирного Банка и НАСА, а что можно сказать конкретно про переговоры Зеленского и Байдена, которых так все ждали и так много о них говорили?

Мы пока не знаем деталей. Но в самых общих чертах Зеленский рассказал о своих впечатлениях о встрече. Отмечу только важный момент, что после встречи с Байденом Зеленский встретился с конгрессменами-друзьями Украины, кокусом в поддержку Украины в Конгрессе США. Это показывает, что Украина работает не только с Администрацией, но и с Конгрессом. И в Конгрессе у нас очень много сторонников, в частности по продвижению санкций против «Северного потока-2». Это очень важная деталь.

По самой встрече, мне кажется, самая важная деталь — это то, что встреча продолжалась в два раза больше, чем было запланировано. Планировалось 40 минут — час, а продолжалась она два часа. Это значит, было о чем говорить, что обсуждать, о чем договариваться. Так что думаю, стороны очень серьезно прошлись по всем важным вопросам, которые касаются, конечно же, и противостояния Украины с Россией. Судя по целому ряду подписанных соглашений в оборонной сфере, США будут оказывать поддержку Украине. Тем более, что здесь оглашен целый ряд конкретных мер поддержки, в частности, поставка новой партии «Джавелинов» (противотанковых ракет) и большое оборонное соглашение, которое еще надо будет наполнять.

Украинский политолог Владимир Фесенко © DR

Сама встреча касалась, естественно, всего спектра двусторонних отношений и не только международных моментов, и конфликтных моментов — Донбасс, Крым, НАТО, «Северный поток» — эти темы были приоритетными, но США традиционно уделяют большое внимание вопросу реформ в Украине, поддержке антикоррупционных реформ, в том числе сейчас речь идет об активизации судебной реформы в Украине, с которой есть очевидные проблемы. Эта тема была отражена и в совместном заявлении по итогам визита. Кстати, заявление такое объемное, очень содержательное, что также говорит об особом внимании к этому визиту и Украины, и США.

Интересы Украины в принципе понятны. Но какой у США интерес идти сейчас на сближение с Киевом и, соответственно, на обострение с Москвой? Байдену сейчас и так нелегко из-за Афганистана.

Правильно. Именно Афганистан, и ситуация с Афганистаном, которая хотя и несколько деформировала программу визита Зеленского, тем не менее, для Байдена это стало определенным стимулом — показать на фоне афганских проблем, что США активно развивают отношения со своими партнерами. Перед этим была встреча с премьер-министром Израиля, теперь встреча с президентом Украины. Байдену очень важно показать, что США не бросают своих партнеров, что они сотрудничают с ними, тем более что еще до Афганистана в адрес Байдена была критика со стороны некоторых конгрессменов. Так что Байдену нужно было продемонстрировать, что есть и позитивные тенденции, позитивные результаты в партнерских отношениях США с другими странами. В этом плане, я думаю, не только Украина, но и Соединенные Штаты были не меньше, а то и больше заинтересованы в том, чтобы этот визит был достаточно результативным и позитивным. И, я думаю, обе стороны могут быть удовлетворены результатами этого визита на данный момент, потому что он фактически заложил основу для дальнейшего развития двусторонних отношений, и есть над чем работать.

Да, с двумя сторонами мы разобрались. Но возникает и третья сторона: в Москве заявляли, что будут внимательно следить за этой поездкой, откуда такое внимание и как в Кремле могут ответить на сближение Украины и США?

Сближение Украины и США происходит уже давно. И, в частности, со стороны Украины этому способствовала российская агрессия, события 2014 года. Именно драматические события 2014 года — оккупация Крыма, война на Донбассе — фактически оттолкнули Украину в сторону Запада. Украина вынуждена искать партнеров, союзников для противодействия российской агрессии. Так что тут Россия сама виновата. Именно ее действия 2014 года и продолжение этих действий на Донбассе являются главной причиной этого сближения. Другое дело, что при Обаме позиция США была достаточно пассивной. Обама даже не давал согласия на поставки в Украину летального оружия. При Трампе было очень много хаоса, не было системности и последовательности в отношениях Украины и США. Плюс были попытки втянуть Украину, скажем так, во внутриполитические конфликты (сбор компромата против Байдена перед президентскими выборами).

А вот сейчас позитив в том, что налаживается, активизируется, систематизируется двустороннее сотрудничество. Конечно же, США будут вести диалог с Россией. Но для нас важно, чтобы в этом диалоге учитывались интересы Украины. Один только пример приведу: Зеленский на встрече с Байденом поднимал вопрос о судьбе пленных и людей, которые находятся в заключении на Донбассе и в Крыму. Эта тема политических заключенных «зависла», уже больше года нет обмена [военнопленными]. И Зеленский просил Байдена поспособствовать на переговорах с Россией возобновлению этого обмена.

Как будет реагировать Россия? Критика уже есть. [Пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков уже назвал и заявления, которые прозвучали в Вашингтоне, и подписанные документы антироссийской политикой. Ну так… если это «антироссийская политика», то она вызвана антиукраинской политикой Москвы. Вот это главная причина. В любом случае, не стоит ожидать, что после этого визита отношения с Россией как-то кардинально изменятся и у Киева, и у Вашингтона. Нет, переговорные форматы остаются. И США будут вести переговоры с Россией, и Украина будет вести переговоры с Россией, и в двусторонней контактной группе, и в «нормандском формате». Другое дело, что Россия блокирует переговоры. В этом проблема. Так что все зависит от России, а не от Украины. А действия Украины обусловлены тем, что риски со стороны России начали усиливаться. Поэтому Украина заинтересована в более тесных партнерских отношениях со своими союзниками для противодействия этим рискам.

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