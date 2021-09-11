Глава МИД Украины: военные учения России и Беларуси «несут серьезные риски»

Совместные военные учения «Запад-2021», которые сейчас проходят на полигонах РФ и Беларуси, несут очень серьезные риски для Украины. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

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Как сообщает «Укринформ», заявление было сделано в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Что касается собственно учений „Запад-2021“ — мы должны очень внимательно за ними следить. И именно это делают наши военные и дипломаты», так как «те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски» (для Украины), — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также заявил, что в случае поглощения Беларуси Россией появится еще тысяча километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины.

При этом Кулеба заверил, что претворение в жизнь даже тех российско-белорусских договоренностей, которые уже были достигнуты, «займет не один год»: «Я думаю, два года нужно будет, чтобы гармонизировать законодательство, и пять лет, чтобы развернуть имплементацию всех этих совместных программ».

Учения «Запад-2021» начались 9 сентября, и будут проходить до 16 сентября на полигонах России и Беларуси, а также в акватории Балтийского моря. В Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие до 200 тысяч военных.

Война на востоке Украины началась весной 2014 года, и с тех пор большая территория страны оккупирована. Более 13 тысяч человек погибли, более 1,5 млн стали беженцами. Против России за этот военный конфликт и аннексию Крыма введены санкции со стороны США и Европейского союза.

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