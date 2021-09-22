В Украине обстреляли автомобиль первого помощника президента Зеленского

В Киевской области открыли огонь по автомобилю Сергея Шефира, первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. В результате тяжелые ранения получил водитель.

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Агентство «Укринформ» цитирует заявление МВД Украины, в котором сообщается: «Сегодня около 10 часов (утра) неподалеку от села Лесники (расположено примерно в 20 км от Киева — Прим. Ред.) была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель».

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Фейсбуке, что огонь велся «из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля». Геращенко также заявил о том, что водитель «тяжело ранен».

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, она выехала на место преступления вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры. Начато расследование с предварительной квалификацией «покушение на двух и более лиц» (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

МВД Украины призвало выйти на связь всех, кому что-либо известно о покушении.

Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил журналистам, что Шефир ехал на работу, когда его машина была обстреляна. Об этом сообщило издание «Граты».

Кроме того, Арахамия назвал три версии покушения на Шефира. По одной из версий, за покушением может стоять Россия, пишет издание «Фокус».

Сергей Шефир — первый помощник президента Зеленского с 21 мая 2019 года. До этого был продюсером, режиссером и сценаристом студии «95-й квартал». Сам президент Зеленский сейчас находится в США на заседании Генассамблеи ООН.

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