Верховная Рада Украины приняла президентский «закон об олигархах»

1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла за основу законопроект « об олигархах », предложенный президентом.

Украинский парламент окончательно принял предложенный президентом закон, который должен ограничить «чрезмерное влияние» олигархов на политическую жизнь страны и органы государственной власти. За «закон об олигархах» в четверг, 23 сентября, проголосовало 279 депутатов Верховной Рады из 379, зарегистрированных на заседании. Закон предусматривает создание «Реестра олигархов», запрет для них на финансирование политической деятельности и предвыборных кампаний, запрет на участие в «большой приватизации», а также обязательные декларации доходов и имущества, как для госслужащих, и декларации чиновников о контактах с олигархами.

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Законопроект «о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» был представлен парламенту президентом Владимиром Зеленским и принят в первом чтении в июле. 23 сентября Верховная Рада утвердила его в окончательном чтении. За документ проголосовали 279 депутатов, против — 54, 27 воздержались, 19 не приняли участия в голосовании, сообщает Украинская служба «Радио Свобода». Большую часть голосов — 229 — закону обеспечила президентская партия «Слуга народа».

«Целью настоящего закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса, использования политической власти для увеличения собственных капиталов», — говорится в сообщении Верховной Рады.

Закон предполагает создание в Украине специального «Реестра олигархов», составлять который будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Вносить влиятельных бизнесменов в список будут по представлению Кабинета министров, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Определены основные критерии для включения в «Реестр олигархов»: участие в политической жизни, возможность влиять на СМИ, владение предприятием, занимающим монопольное положение. Закон касается владельцев или бенефициаров активов стоимостью более 1 млн прожиточных минимумов (порядка $86 млн).

Из открытого реестра можно будет узнать список компаний, конечным бенефициаром которых является олигарх. Туда попадет информация о его взносах в избирательные фонды кандидатов и партий за последние 3 года. Там же будут отражаться декларации о контактах «олигархов» с госслужащими.

Государственные служащие будут обязаны подавать официальные декларации о каждом своем контакте c олигархами или их представителями (личная встреча или общение с использованием любых средств связи), отмечает агентство УНИАН.

Олигархам запрещена поддержка политических партий финансовыми взносами, а также услугами и товарами принадлежащих им компаний. Запрещены взносы в избирательные фонды кандидатов и партий. Запрещено «финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами».

Внесенным в реестр бизнесменам запрещено участие в «большой приватизации»: они не смогут стать не только покупателями, но и конечными бенефициарами покупателей крупных объектов.

Наконец, бизнесмены из «Реестра олигархов» будут обязаны подавать декларации об имуществе, доходах и расходах — такие же, как требует от государственных служащих и выборных лиц закон «о предотвращении и противодействии коррупции».

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