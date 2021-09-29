«Многие прибыли до рассвета в надежде занять хорошие места». 80 лет трагедии в Бабьем Яре

За два дня в Бабьем Яре были расстреляны почти 34 тысячи человек.

80 лет назад, 29 и 30 сентября 1941 года, более 33 тысяч евреев были расстреляны нацистами в овраге на окраине оккупированного Киева. Трагедия в Бабьем Яре стала одним из самых страшных массовых убийств за все время Второй мировой войны и положила начало другим массовым расстрелам. «Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшних церемоний в память о жертвах расстрелов в Киеве.

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«На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи:

Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян.

Ниже следовал этот же текст на украинском языке, ещё ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трёхэтажная».

Это — отрывок из документального романа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», одного из главных свидетельств об этой трагедии.

#OTD 28 Sep 1941, the Germans posted signs all over Kiev ordering Jews to assemble the following morning, YomKippur, at an appointed spot.



The next day, the local police marched the Jews to #BabiYar, where 33,771 Jews were shot to death in 2 days.



More: https://t.co/Pp2HsXuY0Q pic.twitter.com/tG998LGS3H — Yad Vashem (@yadvashem) September 28, 2021

19 сентября 1941 года Киев был занят гитлеровскими войсками. Евреев, не успевших выбраться из города (спастись удалось большинству еврейских жителей Киева), начали расстреливать уже на следующий день, 20 сентября.

Историк Тимоти Снайдер в книге «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» указывает, что официальным предлогом для начала массового расстрела стали взрывы в зданиях, занятых оккупантами. Их перед уходом из Киева заминировали советские военные. «На заседании 26 сентября военное руководство согласилось с представителями полиции и СС, что массовые расстрелы киевских евреев будут адекватным ответом на взрывы», — пишет Снайдер.

Организовать операцию помогла дезинформация. По городу расклеили объявления, текст которых дословно цитирует в своей книге Анатолий Кузнецов. Евреям говорили, что их ждет переселение, а потому они должны взять с собой деньги и ценные вещи. Эта тактика, впервые примененная в Киеве, позднее стала использоваться для других подобных акций массового расстрела, отмечает Снайдер.

30 сентября 1941 года отмечался Йом-Кипур, важнейший еврейский праздник, а потому многие были убеждены, что в такой день с ними ничего не может случиться.

«Многие прибыли до рассвета в надежде занять хорошие места в несуществующем поезде для переселенцев. Люди готовились к длительному переезду, у пожилых женщин на шее висели ожерелья из луковых головок. Собравшихся (их было более тридцати тысяч человек) повели пешком, согласно инструкции, по улице Мельникова по направлению к еврейскому кладбищу. Жители квартир по соседству вспоминали «бесконечный поток, заполонивший всю улицу и тротуары». Тимоти Снайдер, «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным».

Бабий Яр — полигон, который (до событий сентября 1941 года) уже использовали для расстрелов сотрудники НКВД», — говорит в интервью France 24 Борис Черный, специалист по истории еврейского населения в Восточной Европе из университета Кан-Нормандия. У стекавшихся к воротам кладбища людей проверяли документы на установленном немцами блокпосту. Неевреев отправляли обратно, у евреев забирали деньги, украшения, ценные вещи и заставляли раздеваться донага. А дальше — небольшими группами примерно по 10 человек гнали к обрыву Бабьего Яра.

Участники айнзатцгруппы С — мобильного эскадрона смерти — в сопровождении полицейских, эсэсовцев и украинской вспомогательной полиции открыли огонь. Людей расстреливали в течение двух дней. 29 и 30 сентября были убиты 33 771 человек. Рапорты со статистикой были отправлены в Берлин. «Расстрелы такого масштаба стали возможны в такой короткий промежуток, потому что большинство тех, кто в них участвовал, уже имели опыт массовых убийств. Они были чрезвычайно скоординированы между собой», — объясняет в интервью France 24 голландский специалист по Холокосту, профессор истории Карел Берхофф из амстердамского Института исследований войны, Холокоста и геноцида NIOD.

#OTD 29-30 September 1941, the Germans and their local collaborators murdered 33,771 Jewish men, women, and children at the #BabiYar ravine in Kiev.



Explore Yad Vashem's new online exhibit "Marking 80 years to the Murder of the Jews at Babi Yar". https://t.co/tbh8T3Id5x pic.twitter.com/ZkLwrqasr3 — Yad Vashem (@yadvashem) September 29, 2021

Несмотря на уже имеющийся опыт, организаторы массовой расправы не ожидали, что по объявлениям явится столько людей. Как отмечает телеканал «Настоящее время», журналисты которого изучили архивы Службы безопасности Украины, нацисты рассчитывали на явку пяти-шести тысяч человек: «Но пришло более 33 тысяч человек, и нацисты оказались не готовы расстрелять столько людей за один день». Тех, кого не успели расстрелять — около 11 тысяч человек — на ночь оставили в гаражах неподалеку и убили уже на следующий день.

Одной из немногих, кому удалось выжить, была 30-летняя на тот момент Дина Проничева, носившая фамилию своего русского мужа. В январе 1946 года она стала одной из важнейших свидетельниц на киевском процессе над пятнадцатью палачами Бабьего Яра. «Мы жили в страхе и ужасе. Когда я увидела на улицах города плакаты и прочитала приказ: "Всем евреям Киева собраться у Бабьего Яра", о котором мы понятия не имели, сердцем почувствовала беду... Поэтому я одела моих малышей, младшей 3 года, а старшему 5 лет, упаковала их вещи в небольшой мешок и отвезла дочь и сына к моей русской свекрови. Потом взяла больную маму и вместе с ней, согласно приказу, ушла на дорогу, что ведёт к Бабьему Яру», — рассказывала она.

«Евреи шли сотнями, тысячами. Рядом со мной брел старый еврей, с длинной бородой. На нем был одет талес и тфилин. Он тихо бормотал. Он молился точно так же, как мой отец, когда я была еще ребенком. Впереди меня шла женщина с двумя детьми на руках, третий уцепился за её юбку... Маленькие дети плакали... Русские мужья провожали своих еврейских жен.Русские женщины провожали своих еврейских мужей». Свидетельство Дины Проничевой, которой удалось спастись из Бабьего Яра.

Борис Черный называет трагедию в Бабьем Яре «первым массовым убийством среди тех, что позднее назовут "Холокостом путь"». Бабий Яр положил начало массовым расстрелам во рвах. Между 1941 и 1944 годами около полутора миллионов украинских евреев были убиты. Около 80% из них расстреляли.

Расстрелы в Бабьем Яре продолжились и после 30 сентября 1941 года — вплоть до освобождения Киева Красной Армией.

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