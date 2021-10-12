Макрон и Меркель обсудили урегулирование в Донбассе с Зеленским и Путиным по отдельности

Президент Франции вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в понедельник, 11 октября, провели переговоры относительно мирного урегулирования на востоке Украины сначала с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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В лаконичном коммюнике Елисейского дворца сообщается, что две трехсторонние беседы позволили подробно обсудить меры, согласованные на парижском саммите в «нормандском формате» в декабре 2019 года. Отмечается, что стороны согласились с необходимостью полностью имплементировать эти меры, а также договорились в этих целях организовать в ближайшие недели встречу Франции, Германии, России и Украины на уровне министров иностранных дел.

Тем временем в Киеве сообщили, что Зеленский, Меркель и Макрон обсудили по видеосвязи «подготовку к проведению очередного саммита „Нормандской четверки“» и «предложения касательно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в Нормандском формате».

У себя в твиттере Владимир Зеленский написал, что он «провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовке саммита N4».

В Кремле по итогам телефонных переговоров Путина с канцлером Германии и президентом Франции заявили, что «министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом („нормандском“) формате встречи на своем уровне», но будут изучаться «предпосылки к возможной организации в случае целесообразности и „нормандского“ саммита».

Официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что Меркель, Макрон и Зеленский заявили о своей готовности «продолжать усилия» в рамках «нормандского» переговорного формата. Что касается переговоров с Кремлем, «канцлер и президент Франции призвали президента России продвинуть переговоры в „нормандском“ формате», — сообщают в Берлине. Правительство ФРГ по итогам переговоров сообщило также, что стороны договорились попросить министров иностранных дел провести встречу в ближайшее время.

В Киеве подчеркнули, что Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за поддержку территориальной целостности Украины и за активное участие в переговорах. «Германский и французский лидеры поприветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе», — отметили в офисе Зеленского.

В Кремле обращают внимание на то, что Путин в разговоре с Меркель и Макроном заявил, что украинские власти «упорно уклоняются» от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям и договоренностей, достигнутых на «нормандских» саммитах.

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