Министр обороны США прибыл в Киев «для ускорения реформ»

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину во вторник для переговоров о военной помощи США Киеву.

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину во вторник для переговоров о военной помощи США Киеву. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

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Во время своего визита в Киев Ллойд Остин должен обсудить углубление реформ украинской армии, ее военной промышленности и усиление контроля со стороны гражданских институтов в этом секторе. Об этом накануне визита было заявлено прессе. «Правительство Украины намерено продвигать эти реформы», – сообщает France-Presse со ссылкой на неназванного американского чиновника. Он также подчеркнул, что Пентагон придает «высокий приоритет» переговорам во вторник.

Запад на протяжении многих лет требует от Киева мер по борьбе с коррупцией и других демократических реформ. Предполагается, что эти реформы приведут к укреплению сотрудничества с НАТО.

В конце августа-начале сентября Владимир Зеленский и Андрей Таран посетили Вашингтон, где встретились с главой минобороны и президентом США. При этом Джо Байден подтвердил свое обещание поддержать Киев, обеспечив Украине «энергетическую и иную безопасность». А Ллойд Остин сообщил, что решением президента Украине выделяется военная помощь на сумму 60 миллионов долларов (в частности, в виде поставок противотанковых ракет Javelin) в дополнение к уже выделенным на этот год 400 миллионам. В прошедший понедельник часть этой помощи была доставлена ​​в Киев.

По словам президента США Джо Байдена, с 2014 года США выделили 2,5 миллиарда долларов помощи украинским вооруженным силам.

Как отмечает агентство France-Presse, Украина должна усилить свою армию, ведущую войну против пророссийских сепаратистов, «которых считают марионетками России». Военный конфликт в Донбассе продолжается более семи лет и унес более 13 000 жизней.

«Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма». Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину. pic.twitter.com/mKWexMJ6H6 — RFI на русском (@RFI_Ru) October 19, 2021

В воскресенье глава Пентагона Ллойд начал свое турне по Черноморскому региону. В понедельник он посетил Грузию. После переговоров в Украине он отправится в Румынию.

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