Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть «скифское золото» в Украину

Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу так называемого «скифского золота» — артефактов, временно находящихся в хранилищах археологического музея Алларда Пирсона в Амстердаме после выставки «Крым, золото и тайны Черного моря». После аннексии Крыма собственность оспаривали Украина и Российская Федерация. Суд постановил вернуть собрание в Украину, подтвердив решение первой инстанции.

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В феврале 2014 года собрание скифского золота отправилось в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря» в Музее Алларда Пирсона. Среди экспонатов — золотые «скифские» украшения, церемониальный шлем, мечи и изделия из драгоценных камней, бронзы и дерева.

В Нидерланды экспонаты приехали из Бонна, где их также выставляли.

В Амстердаме небольшой университетский музей принял на выставку более 500 экспонатов из пяти музеев, один из которых находится в Киеве (Музей исторических драгоценностей), а четыре — в Крыму, в том числе Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический».

Выставка должна была закончиться 31 августа 2014 года, а экспонаты — вернуться. Однако в марте 2014 года Российская Федерация аннексировала Крым, и Украина потребовала возвращение государственной собственности в Киев.

20 августа 2014 музей Пирсона объявил, что не может взять на себя риск скоропалительного решения в пользу того или иного государства и вынужден обратиться за консультациями. В ожидании вещи должны были храниться в его запасниках «в безопасности». Тогда же были возвращены экспонаты, принадлежавшие киевскому музею.

19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали иск в суд Амстердама к музею Алларда Пирсона, в котором потребовали вернуть коллекцию. В апреле 2015 года суд Амстердама признал Украину стороной разбирательства.

Украина основывала свои претензии на том, что именно украинские власти давали разрешение на вывоз и подписывали контракт с музеем Пирсона, а Нидерланды гарантировали возвращение артефактов в страну. В свою очередь, крымские музеи напоминали, что хранили вещи до их вывоза на выставку, и что артефакты были найдены в Крыму.

В октябре 2016 года суд Амстердама рассмотрел дело и 14 декабря вынес решение в пользу Украины в соответствии с голландским законом о наследии.

Суд основал свое решение на том, что Крым не является отдельной страной и не может заявлять претензии на собственность. В решении также говорилось, что после передачи артефактов Украине украинский суд должен вынести решение о том, кому их возвращать. Суд первой инстанции также обязал Украину выплатить музею Пирсона 110 тысяч евро за временное хранение коллекции, Четыре крымских музея должны были выплатить судебные издержки в размере около 3000 евро.

В январе 2017 крымские музеи подали на апелляцию и сменили адвокатов.

В марте 2020 рассмотрение было перенесено из-за эпидемии коронавирусной инфекции, а затем еще раз из-за отвода одного из судей украинской стороной.

Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама решил дело в пользу Украины, подтвердив решение первой инстанции. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что «объекты являются частью культурного наследия Украины» и «входят в государственную часть Музейного фонда Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение «долгожданной победой» «„Скифское золото“ вернется, — написал он в своем твиттере. — Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем „скифское золото“, а потом и Крым».

В Кремле заявили, что «хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов», но этот вопрос не в компетенции администрации президента РФ.

Несмотря на вынесенное решение, артефакты пока останутся в Амстердаме, поскольку стороны могу обратиться в Верховный суд Нидерландов.

Скифы — мы?

О скифах нам известно из сочинений античных авторов, археологических раскопок и генетических исследований. Греки и римляне считали скифов самыми свирепыми из всех варваров. Геродот писал в четвертой книге «Историй», что при убийстве первого врага скиф должен был выпить его кровь. Скифы скальпировали убитых противников и шили себе из скальпов и содранной кожи плащи и чехлы для колчанов, а из черепов изготавливали чаши. На пирах могли присутствовать только те скифы, которые убили врага в текущем году. Когда скифы ознакомились с греческим вином, они пили его, не размешивая с водой, так что у спартанцев выражение «пить как скиф» стало обозначать пьянство.

Был бы Александр Блок рад этому наследию? Во всяком случае, его знаменитая строка «Да, скифы мы» не подтверждается наукой.

В античности понятие «скифы» применялось в основном к населению степных территорий, находившихся к северу от Понта Эвксинского (Черного моря). Греки различали «европейских скифов», с которыми приходилось сталкиваться, и совсем незнакомых «степных скифов».

С исторической точки зрения, «скифы» — это различные культуры Железного века (VIII–II века до н. э.), представители которых кочевали на пространствах от Желтой реки до Черного моря.

С 2015 года историкам удалось узнать о скифах существенно больше, чем за все прошедшие века. Благодаря совместной работе палеогенетиков, археологов и антропологов, которой руководил Институт Макса Планка в Иене, было проведено исследование генома 111 человек из 39 захоронений. Изучались останки 1 тысячелетия до нашей эры из курганов, находящихся в Центральной Азии (в основном, на территории Казахстана).

Ученые обнаружили, что так называемые скифы — две народности. Одни постепенно продвигались с Алтая на Запад, другие, родом из современного Ирана (с его северной границы) шли через Центральную Азию. Постепенно перемешавшись друг с другом и с представителями народов, встреченных на пути, они сформировали единую группу. Согласно этим последним исследованиям, скифы не являются уроженцами Причемноморья.

Скифское царство в Крыму и низовьях Днепра просуществовало до второй половины III в. н. э. и было уничтожено готами. Искусные воины и лучники, скифы оставили после себя богатое художественное наследие, известное как «скифское золото», несмотря на использование самых разных материалов. Скифское искусство оказало влияние на культуру многих народов, населявших территории бывшего СССР.

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