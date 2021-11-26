Зеленский сообщил о подготовке госпереворота в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится государственный переворот. По его словам, он получил от спецслужб информацию об угрозе переворота 1-2 декабря. Как отметил глава государства, у спецслужб Украины есть аудиозаписи обсуждений, в которых фигурирует фамилия миллиардера Рината Ахметова.

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Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что информация о готовящемся перевороте поступила от спецслужб. По данным Киева, смена власти в стране, как планируют заговорщики, должна произойти 1—2 декабря. На эти цели планируется потратить около миллиарда долларов.

Что именно должно случиться в начале декабря, Зеленский не уточнил. Однако сам президент сказал, не верит в реальность государственного переворота. Зеленский заявил журналистам, что не будет покидать страну и не «убежит», как экс-президент Украины Виктор Янукович.

Государственный переворот в Украине, заверил Зеленский, может произойти при участии неких «представителей России» и Украины. Бизнесмен Ахметов же сам пойти против президента не планировал — его якобы «втягивают» в войну против Украины.

Зеленский пригласил миллиардера в свой офис, чтобы вместе «послушать информацию, которой можно поделиться». На записях, которые есть в распоряжении офиса президента Украины, голоса самого Ахметова нет. Кто именно кроме него может быть причастен к перевороту, Зеленский сказать отказался.

В Кремле отреагировали на обвинения Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает, что Москва могла вынашивать планы по госперевороту в Украине. «Россия никогда не занимается вообще такими делами», - сказал он.

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