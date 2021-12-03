В Украине напомнили о военной угрозе РФ и стремлении в НАТО перед возможными переговорами Байдена и Путина

Украинский министр обороны Алексей Резников 3 декабря заявил, что Россия сосредоточила у границ Украины и в оккупированном Крыму 94,3 тысячи военных.

Россия и США ведут подготовку к переговорам своих президентов по кризису вокруг Украины. Как сообщили в Кремле, разговор Джозефа Байдена и Владимира Путина по видеосвязи может состояться на следующей неделе. Министр обороны Украины сообщил Верховной Раде, что РФ сосредоточила у украинских границ и в Крыму более 94 тысяч своих военных, он допустил «вероятность масштабной эскалации» с российской стороны «в конце января». Глава украинского МИД категорически исключил отказ Киева от стремления вступить в НАТО. На конференции ОБСЕ он призвал США и их союзников отвергнуть требования РФ о юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток.

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В пятницу, 3 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что США и Россия ведут подготовку к переговорам президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина на фоне серьезных опасений Запада в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

«Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат — речь идет о видеоконференции», — сказал Песков, отвечая в пятницу на вопросы журналистов. На уточняющий вопрос, могут ли переговоры состояться 7 декабря, Песков ответил: «И эта дата тоже фигурирует. Но фигурируют и другие тоже». Переговоры могут состояться и на следующей неделе, «и через неделю», — сообщил путинский пресс-секретарь.

Накануне в Стокгольме на полях совещания ОБСЕ государственный секретарь США провел встречу с министром иностранных дел России. Энтон Блинкен предупредил своего коллегу о «серьезных» последствиях возможного вторжения России в Украину. Госсекретарь также не исключил «прямой контакт» президентов Байдена и Путина «в ближайшее время».

Сергей Лавров же 2 декабря выступил с заявлением о «втягивании Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО» вблизи российских границ. Он напомнил странам Запада о требовании, с которым президент РФ выступил 1 декабря. Для деэскалации ситуации, считает Путин, Россия и Запад должны заключить конкретные юридически обязывающие долгосрочные договоренности, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у российских границ. Москва в ближайшее время сформулирует и направит странам НАТО конкретные предложения по данному вопросу, заявил Лавров

Глава МИД Украины о вступлении в НАТО и требованиях России

Украина категорически исключает отказ от своих планов и стремления вступить в НАТО. Об этом заявил France-Presse в пятницу, 3 декабря, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он призвал США и НАТО отклонить требования России о юридически обязывающих гарантиях безопасности и нерасширения НАТО как условии для деэскалации ситуации вокруг Украины.

На совещании ОБСЕ в Стокгольме Дмитрий Кулеба заявил в интервью AFP, что Украина не рассматривает как «вариант» свой отказ от Плана действий по членству в НАТО, который был предложен стране еще в 2008 году. Министр назвал «абсолютно неприемлемым» какое-либо «влияние России на решения, принимаемые другой суверенной страной, Украиной, и международной организацией, НАТО».

«Я отвергаю идею о том, что мы должны гарантировать что-либо России. Я настаиваю: именно Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны», — указал глава украинского МИД в интервью France-Presse.

Минобороны Украины об угрозе масштабной эскалации со стороны РФ в январе

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что наиболее вероятный сценарий масштабного военного обострения со стороны России на границе с Украиной — конец января. Выступая в Верховной Раде 3 декабря, он также сообщил, что РФ сосредоточила вблизи украинских границ и в аннексированном Крыму 94,3 тысячи военных. В постоянной готовности там находится 41 батальонно-тактическая группа российской армии.

«Наша разведка анализирует все сценарии, включая худший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наша задача предотвратить его», — сообщил Алексей Резников депутатам Верховной Рады.

Министр обороны также отчитался о помощи западных стран Киеву в области безопасности. Накануне Европейский союз одобрил выделение Украине 31 млн евро на укрепление кибербезопасности, военные госпитали, инженерные и логистические возможности в сфере обороны. ЕС начал сотрудничество с Украиной в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира (European Peace Facility, EPF).

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