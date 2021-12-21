Уехавший из Украины Петр Порошенко обещал вернуться

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который накануне стал на родине фигурантом уголовного дела о госизмене, записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в Варшаве, где проводит переговоры с европейскими политиками.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение из Польши и заявил, что вернется в Киев в январе. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Накануне Госбюро расследований Украины сообщило, что подозревает Порошенко в государственной измене, связанной с делом о поставках угля из Донбасса на Украину в 2014–2015 годах. В партии экс-президента «Европейская солидарность» заявили, что Порошенко на Украине нет и что он уехал за рубеж в «давно запланированную поездку».

18 декабря Государственное бюро расследований Украины опубликовало видео, где перед зданием Верховной Рады сотрудники ведомства бегут за экс-президентом, пытаясь вручить ему повестку на допрос. Однако Петр Порошенко в сопровождении охранников садится в автомобиль и уезжает. Позже стало известно, что Порошенко улетел в Турцию, откуда направился в Польшу.

В видеообращении, записанном на улице, Порошенко рассказывает, что сейчас он находится в Варшаве, где со своими соратниками проводит встречи с европейскими политиками. Переговоры «посвящены тому, чтобы сформировать мощную коалицию для поддержки Украины и противодействия России, которая на сегодня сконцентрировала возле наших границ более 100 тыс. военного контингента». Он также говорит, что намерен вернуться на Украину в первой половине января.

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