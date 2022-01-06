Суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о госизмене. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Игоря Голованя.

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Офис генерального прокурора Украины подтвердил эту информацию: арест наложили, в частности, на объекты недвижимости, корпоративные права и т.д. Защита Порошенко будет оспаривать это решение.

В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». В частности, дело касается закупок угля в Донбассе (у шахт, расположенных на подконтрольных сепаратистам территориях) в начале военного конфликта, в период 2014-15 годов. Следствие считает, что экс-президент создал «преступную группу» и сорвал законтрактованные осенью 2014 года поставки угля из ЮАР.

17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины у здания Верховной рады пытались вручить повестку народному депутату Петру Порошенко и вызвать его на допрос, однако экс-президент уклонился от получения документа и сразу уехал за границу.

За рубежом Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе, но «по собственному графику». В ролике экс-президент рассказал, что находится в Варшаве, где запланированы встречи с европейскими политиками. По его словам, он вернется в Киев 17 января.

В пресс-службе партии Порошенко «Европейская солидарность» утверждают, что расследование является попыткой действующего президента Владимира Зеленского отвлечь внимание избирателей от кризисов, спровоцированных его политикой.

Как ранее отмечал политик, против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыли. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины; ему инкриминируется превышение власти. Бывший глава государства фигурирует в делах о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у Порошенко статус свидетеля.

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