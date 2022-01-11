Шаг к новому саммиту в «нормандском формате»: Франция, Германия и Украина провели консультации в Киеве

Встреча украинского президента Владимира Зеленского (в центре слева) с дипломатическими советниками президента Франции и канцлера Германии - Эмманюэлем Бонном и Йенсом Плётнером (в центре справа). Киев. 11/01/2022.

Дипломатические советники глав Германии и Франции провели консультации с украинскими властями в Киеве в рамках продолжения диалога в «нормандском формате». Украина выразила готовность провести новый четырехсторонний саммит, с тем чтобы дать «серьезный толчок» процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

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Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта в Донбассе, и Украина готова к необходимым решениям в ходе нового саммита лидеров стран «нормандской» четверки. Такое заявление украинский президент Владимир Зеленский сделал в ходе встречи с советниками глав Франции и Германии в Киеве. Дипломатический советник французского президента Эмманюэль Бонн и советник немецкого канцлера по вопросам внешней политики Йенс Плетнер прибыли в украинскую столицу 11 января (6 января они побывали в Москве для консультаций с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком).

Участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации и обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта и деэскалации ситуации на границе Украины.

В ходе встречи в Киеве стороны договорились продолжить поддерживать связь на уровне советников для подготовки нового саммита лидеров стран «нормандской четверки». Киев сообщил о передаче советникам информации об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений предыдущего саммита. Последняя встреча на высшем уровне между Россией, Украиной, Германией и Францией прошла еще в декабре 2019 года в Париже. С тех пор напряженность в регионе возросла. Украина и западные страны сообщают, что Россия стянула к украинским границам более 100 000 военных и готовится к вторжению, Москва опровергает эти обвинения.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в “нормандском формате” на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита “нормандской четверки”. Проведение очередного саммита в “нормандском формате” дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования», – заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Эти консультации прошли на следующий день после первого раунда переговоров в Женеве между Россией и США по вопросам стратегической стабильности — на фоне опасений Евросоюза и Украины о возможных американо-российских договоренностях по европейской безопасности без их участия. США заверяют своих партнеров, что решения будут принимать согласованно.

Ранее главы Германии и Франции вновь выступили за возрождение «нормандского формата». Об этом канцлер Олаф Шольц и президент Эмманюэль Макрон заявляли 10 декабря в ходе встречи в Париже. 17 декабря в Брюсселе французский президент заявил о необходимости вернуть Россию за стол переговоров и выразил надежду на прогресс в диалоге, а уже в начале этого года на встрече с главой Еврокомиссии Макрон сообщил, что вместе Шольцем предложили Путину уже «в ближайшие недели» провести встречу в «нормандском формате».

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