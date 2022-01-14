Государственные сайты Украины подверглись кибератаке

Официальные онлайн-ресурсы властей Украины подверглись кибератаке. В ночь на пятницу, 14 января, сайты украинского правительства, а также министерств иностранных дел, образования, спорта и других ведомств, оказались недоступны. До этого неизвестным удалось разместить на web-страницах сообщение о краже личных данных украинцев. Евросоюз осудил хакерскую атаку, заявив о готовности оказать властям Украины техническую помощь.

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На главной странице министерства иностранных дел Украины ночью появилось сообщение, что «все персональные данные» украинцев попали в «общую сеть». «Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее», — сообщалось на сайте на русском, украинском и польском языках.

Из строя вышли не только официальные ресурсы, но и сайт «Дия», который используется для оказания государственных услуг. В Минцифры Украины заявили, что отключили портал для «локализации проблемы» и предотвращения дальнейших атак.

Власти страны признали, что сайты подверглись атаке, но опровергли утечку личных данных украинцев. По словам министра цифровой трансформации, пострадала работоспособность лишь веб-порталов, но не самих реестров, где хранятся личные данные. К расследованию подключились специалисты из СБУ и Киберполиции.

Версии о том, кто именно стоит за атаками, власти Украины пока не озвучили. Ни одна из хакерских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Однако спикер правительства Олег Николенко напомнил, что у Украины «существует давняя история российских кибератак».

В Евросоюзе заявили, что оcуждают атаку на государственные сайты Украины. Об этом на заседании Совета министров иностранных дел и обороны стран ЕС в Бресте заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он объявил, что в ближайшее время официальные лица ЕС рассмотрят, какую именно техническую поддержку можно указать Украине.

«Мы созвали экстренное совещание послов из комитета ЕС по вопросам политики и безопасности, чтобы обсудить, как мы можем действовать и какую техническую помощь предоставить Украине», — сказал Жозеп Боррель.

«Непросто сказать (кто за этим стоит), но мы ищем». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель о кибератаке на украинские государственные сайты. pic.twitter.com/cOtydLuPhE — RFI на русском (@RFI_Ru) January 14, 2022

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