В Киеве заявили о наличии доказательств причастности РФ к кибератаке на сайты украинских госорганов

Сообщение, появившееся на сайте МИД Украины после харкеркой атаки в ночь с 13 на 14 января

Украина располагает доказательствами того, что за кибератакой на государственные органы страны стоит Россия. Об этом в воскресенье, 16 января, заявило министерство цифровой трансформации Украины.

Реклама Читать далее

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», — говорится в заявлении ведомства. Министерство подчеркивает, что цель этой хакерской атаки — «не только запугать общество», но и «дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев».

«Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о „сливе“ персональных данных украинцев. (…) Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах», — заявляет министерство цифровой трансформации.

В ведомстве отмечают, что служба госсвязи, СБУ и киберполиция продолжают расследовать происшествие.

Хакеры атаковали сайты ряда министерств Украины и сайт госуслуг «Дія» в ночь на пятницу, 14 января. В пятницу глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что почти 90% атакованных порталов возобновили работу. Он сообщил, что СБУ и украинская разведка проводят «очень глубокой анализ» случившегося и отметил, что Украина тесно сотрудничает по вопросам кибербезопасности с международными партнерами, в том числе с США и Великобританией.

В СБУ 14 января заявили, что, по предварительным данным, утечки персональных данных при этой хакерской атаке не произошло, содержание сайтов не пострадало.

В Кремле отрицают причастность РФ к кибератаке на сайты государственных органов Украины.

Атака на украинские правительственные сайты произошли, когда Москва стянула значительные военные силы к границам Украины и потребовала юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. В Пентагоне обвиняют Россию в подготовке провокаций для вторжения в Украину.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться