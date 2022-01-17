Петр Порошенко вернулся в Украину, где ему грозит арест по делу о госизмене

Экс-президент Украины Петр Порошенко выступает перед своими сторонниками и журналистами в аэропорту Киева 17 января 2022 года.

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в этот понедельник, 17 января, в Киев. В этот же день его ждет суд об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене и пособничестве терроризму. Накануне заседания Порошенко заявил, что возвращается «не защищаться, а защищать Украину».

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Как сообщает РБК-Украина, прямо из аэропорта «Жуляны» экс-президент отправился в Печерский районный суд, где началось заседание об избрании ему меры пресечения. Во время прохождения паспортного контроля Петру Порошенко вручили повестку в суд. Кроме того, у бывшего главы государства пограничники забрали паспорт, но через некоторое время вернули обратно.

Как отмечает корреспондент BBC на месте, в аэропорту лидера фракции «Европейская солидарность» встречали около трех-четырех тысяч сторонников. Возле аэропорта установили сцену, с которой Порошенко обратился к собравшимся. Уголовное преследование в свой адрес он назвал «вызовом» всей Украине и обвинил действующие власти страны в коррупции.

В декабре прошлого года Петр Порошенко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного сразу по трем статьям УК Украины. Экс-президента заподозрили в государственной измене, финансировании терроризма и создании террористической организации. Расследованием занимаются одновременно три ведомства: ГБР, СБУ и Генпрокуратура.

Речь идет о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов». По версии следствия, бывший глава государства использовал свои президентские полномочия и давал поручения по срыву поставок угля в Украину из ЮАР. После этого он организовал подписание контрактов на поставку угля из ДНР и ЛНР.

В рамках расследования этого дела 24 сентября 2021 года был арестован бизнесмен Сергей Кузяра. Еще одним фигурантом «угольного дела» стал Виктор Медведчук, коллега Порошенко по парламенту, лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь», которого СМИ называют «кумом» Владимира Путина, и экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

Порошенко покинул Украину месяц назад — после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку на допрос. 6 января Печерский суд арестовал все имущество бывшего президента.

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