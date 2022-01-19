Зеленский обсудил со Столтенбергом возможное участие Украины в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом возможное участие Киева в саммите североатлантического альянса в июне. Об этом в среду, 19 января, политик заявил в своем аккаунте в Twitter.

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«Политика открытых дверей все еще действует», — написал Владимир Зеленский в социальной сети.

Украинский президент и генсек НАТО поговорили по телефону. По данным Киева, политики обменялись «информацией» и взглядами на дипломатические усилия, необходимые для обеспечения стабильности в Европе.

Столтенберг также подтвердил, что поговорил с Зеленским по телефону. От имени НАТО он призвал Россию к деэскалации. «Мы готовы к дальнейшим переговорам с Россией, но не уступим в области наших основных принципов», — сказал лидер НАТО.

Had a phone conversation with @jensstoltenberg. Exchanged information and views on the diplomatic efforts needed for stability in Europe. Discussed preparations for the NATO Summit in June and 🇺🇦's possible participation in it. The open door policy remains unchanged! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2022

В среду стало известно, что США окажут дополнительную военную помощь Украине на сумму в 200 миллионов долларов. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Государственного департамента, слова которого приводит агентство Associated Press. «Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины», — говорится в обращении.

Информация о военной помощи появилась на фоне визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. 19 января он провел переговоры с президентом Украины и главой МИД Дмитрием Кулебой. Блинкен заявил по итогам встречи, что Россия может «в кратчайчшие сроки» пойти на эскалацию конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Киев, 19 января 2022. © AP - Alex Brandon, Pool

Переговоры между Россией и НАТО, посвященные позиции Москвы о невступлении Украины в Североатлантический альянс, прошли в несколько этапов в начале 2022 года. Стороны заявили, что не пришли к общему мнению, но выслушали позиции друг друга. Москва требует от США «юридических гарантий» того, что Украина не окажется членом НАТО. Президент России Владимир Путин в ином случае не исключил проведения вооруженной операции.

В среду заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть еще одну позицию США в качестве приемлемой. Он отметил, что Москва может в одностороннем порядке принять на себя обязательство не голосовать за вступление Украины в НАТО.

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