На фронте в Донбассе мало кто верит во вторжение России

В то время как европейцы и американцы опасаются вторжения российских войск в Украину, на фронте в Донбассе украинские солдаты сомневаются в таком сценарии. Об этом пишут в своих репортажах с линии разграничения между сепаратистами и силами Украины французские издания Le Figaro и L'Express.

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Со своей заставы «Золотое 4» в 600 метрах от позиций противника 23-летний лейтенант 24-й механизированной бригады украинской армии Сергей не видит ничего тревожного. «Никаких движений их сил не было, у нас нет никаких признаков того, что они готовятся начать наступление», — говорит он корреспонденту Le Figaro, комментируя изображения камер наблюдения, установленных на линии фронта.

При этом лейтенант уточняет, что на фронте не так уж и спокойно. Он говорит, что каждый вечер, начиная с 8 вечера и до рассвета, пророссийские сепаратисты обстреливают украинские позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов. На вопрос журналиста, с какой целью ведутся эти обстрелы, военный отвечает, что «не понимает»: с противником нет никакой коммуникации. Впрочем, он уверен в необходимости своей службы: «Нужно наблюдать за линией соприкосновения, чтобы предотвратить вторжение».

Это далеко не «замороженный конфликт», как в случае с Грузией, 20% территории которой Россия фактически взяла под свой контроль в 2008 году. В Украине идет война, конца которой не видно, — отмечает журнал Express.

С весны прошлого года американские спецслужбы несколько раз выявляли и фотографировали передвижение войск, а также скопление российской военной техники в 200 км от украинской границы. «У нас есть твердые и надежные разведданные, указывающие на то, что российская сторона наращивает силы для вооруженного вмешательства, — цитирует Le Figaro американский источник на месте. — Мы не строим догадок, что имеет в виду Владимир Путин, но то, что мы видим, — это подготовка к чему-то более важному, чем просто учения».

Express напоминает, что на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошла серия переговоров между Россией — с одной стороны, и США, НАТО и ОБСЕ — с другой. Однако никаких результатов эти встречи не дали.

Но чего хочет Путин? В Донбассе мало кто верит во вторжение. «Я даю этому сценарию вероятность менее 1%», — говорит изданию Express журналист Сергей Гармаш, бежавший из сепаратистского региона семь лет назад, как и половина населения (на месте проживает 1,5 миллиона человек).

«На данном этапе мы не наблюдаем никаких движений или подкреплений, указывающих на намерение атаковать», — говори газете Le Figaro генерал Дмитрий Красильников из Северодонецка (примерно 50 км от линии соприкосновения), командующий оперативной группой «Пивнич» на всем северном фронте Донбасса. «В их позициях не произошло никаких изменений, и нет никаких признаков того, что готовится вторжение», — подтверждает на страницах Le Figaro полковник Сергей Поступаский из своего оперативного штаба на юге Лисичанска, размещенного на высоте, расположенной в 12-ти километрах от позиций противника.

Французская газета отмечает, что в украинском командовании, от старших офицеров до лейтенанта Сергея на передовой, пока не наблюдается особой тревоги. Однако, по данным Белого дома, Россия внедрила «диверсантов», действия которых послужат ей предлогом для вторжения. Сообщается, что на новых спутниковых снимках видно, как танки Т-72 и ракеты «Искандер» доставляются с Дальнего Востока России.

«Мы понимаем, что концентрация сил со стороны России свидетельствует о реальности угрозы, — цитирует Le Figaro слова генерала Красильников. — Но я не могу сказать вам, зачем ведется эта подготовка». Если бы вторжение было запланировано «между серединой января и серединой февраля», как уверяют американские спецслужбы, то высокопоставленный военный зафиксировал бы усиление активности в тылу противника — движение войск, усиление артиллерии, облеты… Однако ничего подобного на экране его радара нет. Последняя запись показывает траекторию беспилотника противника, вторгшегося на территорию Украины на 50 км.

Украинский парадокс: угроза вторжения, наводящая ужас на стольких американцев и европейцев, кажется, не воспринимается всерьез почти никем в зоне конфликта, где это может произойти. «Я не думаю, что Россия собирается напасть на нас, — говорит Сергей Гармаш, представитель перемещенных лиц в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. — Рост их военной мощи — всего лишь провокация, направленная против Запада». Le Figaro приводит также аналогичный анализ губернатора Донецкой области полковника Павла Кириленко, чья администрация работает из Краматорска: «Скопление российских сил доказано, потому что мы контролируем все их действия. Но главная их мотивация — получение преимуществ на геополитическом уровне».

Впрочем, война на истощение продолжается. Генерал Дмитрий Красильников говорит, что за последние пять месяцев украинская сторона потеряла 65 солдат, многие из которых погибли от снайперских обстрелов. За восемь лет война унесла жизни более 13 000 человек. Каждый день 800 наблюдателей ОБСЕ фиксируют от 130 до 190 нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, где в пределах досягаемости снарядов по-прежнему проживает более 600 000 человек. Издание L'Express добавляет, что по сравнению с прошлым годом число нарушений режима «тишины» увеличилось в пять раз.

По оценкам украинских властей, на стороне сепаратистов им противостоят 30 000 вооруженных людей, которых контролируют 2 000 российских «надзирателей», осуществляющих ротацию на Донбассе. Москва предоставила сепаратистам сотни танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий. По данным иностранного обозревателя, российская армия использует этот регион в качестве полигона, где офицеры могут получить продвижение по службе, а также обучает там снайперов, которые «потом уезжают пополнять ряды вагнеровских наемников или других частных военизированных формирований».

«У их снайперов самые лучшие снайперские винтовки, какие только можно найти, российского, французского или любого другого производства», — говорит газете Le Figaro солдат Андрей из 24-й механизированной бригады.

Французская газета утверждает, что с 2014 года украинские силы добились значительного прогресса благодаря американской помощи в размере 2,5 млрд долларов в виде вооружений «для оборонительных целей», а также обучению — около двухсот инструкторов американской Национальной гвардии тренируют войска на западе страны. Теперь на фоне нового витка напряженности Киев призывает Вашингтон восполнить пробелы, в частности, в области противовоздушной обороны. Но Пентагон четко просчитывает свою помощь, стараясь не допустить перегибов. Впрочем, западные наблюдатели признают, что «украинцы проявляют сдержанность, стараются не давать повода русским».

В городе Дружковка к югу от Краматорска живет 71-летний Анатолий Водолазевский. Он — ветеран-артиллерист, удостоенный звания Героя Украины. В 2014 году сепаратисты схватили его за то, что он поднял украинский флаг. В плену его жестоко избивали и пытали. Но сегодня он говорит, что «спит спокойно» и «не верит в нападение русских».

«Если это произойдет, противостояние будет кровавым, я верю в нашу армию», — цитирует его слова газета Le Figaro и добавляет, что такими высказываниями завершается большинство разговоров в Донбассе. Украинцы считают, что время — на их стороне, а усилия по экономическому развитию будут их выгодно отличать от территорий, контролируемых сепаратистами, а пророссийские настроения, которые разделяла добрая половина населения Донбасса, могут ослабнуть. «Поэтому ополченцы усложняют проезд и закрывают блокпосты. Они не хотят, чтобы люди видели, насколько здесь лучше», — говорит Le Figaro губернатор Донецкой области Павел Кириленко. Его родители и брат предпочти остаться на той стороне, а он уже четыре года, как не выходит с ними на связь.

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