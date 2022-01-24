Макрон предложит Путину «путь деэскалации»

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в видеоконференции, инициированной главой Белого дома Джо Байденом, на которой обсуждалась ситуация на границе Украины и России. В Париже призывают Москву к деэскалации и выступают за необходимость переговоров. Об этом в понедельник, 24 января, заявили в Елисейском дворце.

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Видеоконференция, посвященная обострению ситуации на российско-украинской границе, состоялась в понедельник вечером, 24 января, по инициативе президента США Джо Байдена. Помимо американского лидера в ней приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Франции выразил обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины и высказался за необходимость коллективных действий для скорейшей деэскалации. Эта деэскалация должна быть достигнута, считают в Париже, с одной стороны, за счет четких убедительных предупреждений Москве, а с другой стороны, за счет усиленного диалога с Россией, который уже ведется, в том числе в рамках так называемого «нормандского формата».

Эмманюэль Макрон уверен, что всегда должно оставаться «место для дипломатии», отметили в Елисейском дворце и диалог с Москвой будет продолжаться при любых условиях. Уже во вторник, 25 января, в Москву отправится спецпредставитель Макрона по России Пьер Вимон. Также в «ближайшие дни» французский лидер намерен сам провести переговоры с Владимиром Путиным, чтобы «предложить ему путь деэскалации», — заявили в администрации президента.

В среду, 26 января, в Париже пройдет встреча в «нормандском формате» на уровне советников президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии. В рамках этой встречи в Елисейском дворце рассчитывают договориться о «гуманитарных мерах», таких как обмен пленными и открытие контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, а также о «дате начала переговоров по статусу Донбасса».

Ранее в Москве сообщили, что встреча политсоветников лидеров стран «нормандского формата» пройдет 25 января в Париже. «Об этом предварительно договорились 6 января на встрече в Архангельском», — цитирует агентство «Интерфакс» источник в администрации президента. 6 января замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак встретился в Архангельском с советником канцлера Германии Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном.

В Париже призывают все стороны не добавлять «волатильности» кризису между Россией и странами Запада. «Мы обеспокоены, но мы также очень осторожны в том, чтобы не создавать двусмысленности и дополнительной волатильности», — настаивают в Елисейском дворце. Относительно гарантий безопасности, которых Москва потребовала у США и НАТО, в Париже считают необходимым, чтобы «ответ был как можно более скоординированным, как можно более единым, чтобы он был убедительным, оперативным и служил бы единой цели, которой является стратегическая безопасность в Европе».

Также стало известно, что США привели в повышенную готовность 8,5 тысяч солдат для возможной отправки в Европу, если НАТО решит привести в готовность силы быстрого реагирования. Об этом объявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри. Ранее в понедельник США, Великобритания и Австралия начали эвакуацию части сотрудников и семей дипломатов из Украины. При этом Пентагон пока не планирует отзывать своих военных советников и инструкторов, находящихся в Украине.

В понедельник вечером с очередным обращением к нации выступил президент Украины Владимир Зеленский. Власти продолжают работу по деэскалации ситуации на востоке страны и делают для этого «абсолютно все» вместе с «партнерами, дипломатами и военными», — заявил украинский лидер по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Напряженность на востоке страны не должна быть поводом для паники, призвал сограждан Зеленский.

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