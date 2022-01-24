США и Великобритания объявили об эвакуации дипломатов из Украины

Госдепартамент США выпустил распоряжение с предписанием семьям американских дипломатов покинуть страну из-за угрозы военного вторжения со стороны России. Кроме того, в ведомстве разрешили добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве. Заявление было опубликовано 23 января на сайте Госдепа. Одновременно с США об эвакуации части сотрудников посольства из Киева объявили и власти Великобритании.

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«Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России», — говорится в заявлении ведомства.

Гражданам США, проживающим в Украине, также предложили покинуть страну коммерческими авиарейсами или другими видами транспорта.

«Ситуация с безопасностью вдоль украинских границ, в оккупированном Россией Крыму и в контролируемом Россией Донецке, непредсказуема и может в любой момент ухудшиться», — полагают в Госдепе.

Как сообщает AFP со ссылкой на пожелавшую остаться анонимной представительницу американских властей, в США полагают, что «российское вторжение в Украину может начаться в любую минуту». «В этом случае США не смогут эвакуировать своих граждан», — заявила она. По ее словам, американское посольство в Киеве остается открытым. В украинской столице также продолжит работу временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Ранее о намерении властей США эвакуировать из Киева своих дипломатов сообщал телеканал CNN.

Одновременно с США об эвакуации части сотрудников посольства из Киева объявили и власти Великобритании. Как сообщает BBC, конкретных угроз британским дипломатам в Украине не поступало, однако в Лондоне приняли решение отозвать половину сотрудников дипведомства.

В МИД Украины эвакуацию из страны сотрудников посольства США назвали преждевременной. Как заявил в комментарии УНИАН спикер ведомства Олег Николенко, в Украине такой шаг американской стороны считают «проявлением чрезмерной осторожности».

В ЕС пока не рассматривают возможность отзыва дипломатов и их семей из Украины. Об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, пока продолжаются переговоры с Россией, в Брюсселе не видят причин для эвакуации.

Кроме того, власти США рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию в связи с напряженностью на границе с Украиной, а также в связи с потенциальной угрозой их личной безопасности.

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