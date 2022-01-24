NYT: США рассматривают возможность переброски войск в страны Балтии и Восточную Европу

Как пишет New York Times, Пентагон предложил президенту США Джо Байдену разместить несколько тысяч американских военных, а также самолеты и корабли в странах Балтиии и Восточной Европы. Такой сценарий рассматривается в связи с угрозой российского военного вторжения в Украину.

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По данным источников издания, в ходе встречи в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде 22 января высокопоставленные представители министерства обороны США предложили главе Белого дома несколько сценариев переброски войск в страны Балтии и Восточной Европы.

Среди предложенных вариантов — отправка в страны Восточной Европы до пяти тысяч американских военнослужащих. Этот сценарий предполагает возможность увеличения военного контингента в десять раз — в случае ухудшения ситуации.

Ожидается, что Джо Байден примет решение об отправке войск в течение этой недели.

Ранее, в воскресенье, в Госдепартаменте США предписали семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину в связи с угрозой российского военного вторжения.

Страны НАТО объявили о переброске сил в Восточную Европу

24 января также стало известно, что НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и направляет дополнительные корабли и самолеты в места развертывания Североатлантического альянса в Восточной Европе. Это связано с тем, что «Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее», говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

«Я благодарю союзников за предоставление дополнительных сил для НАТО, — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. — НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение ситуации в области безопасности, в том числе укрепляя нашу коллективную оборону».

В коммюнике альянса также указывается, что Франция выразила готовность перебросить своих военных в Румынию.

Позднее, в понедельник, в Кремле отреагировали на заявление альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что активность НАТО у границ России не может игнорироваться российскими военными.

«Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны», — сказал Песков.

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