Власти Украины заявили о предотвращении кровопролитных беспорядков

Нацполиция Украины объявила о задержании группы лиц, «планировавших массовые беспорядки на территории Украины». 31 января в МВД сообщили, что акции, на которых «должна была пролиться кровь», планировались в Киеве и еще в четырех областных центрах.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что задержанные планировали беспорядки в Киеве, во время которых «должна была пролиться кровь», передает УНИАН.

По словам главы МВД, планировалось собрать до пяти тысяч человек, из которых полторы тысячи т.н. «титушек» должны были вступить в драки с правоохранителями.

«Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга. Должна была пролиться кровь», — заявил он. По словам Монастырского, была заготовлена и бутафорская кровь, которая «должна была пролиться среди активистов». Планировалось, что «группы медиков» должны были подойти в этот момент, и «это показать на всех центральных каналах», добавил он.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уточнил, что беспорядки планировались в центре Киева, в частности, возле офиса президента. В феврале — еще в четырех областных центрах. Он заявил, что задержаны организатор готовившихся беспорядков и его помощник. По его словам, задержанные — граждане Украины. Следствие проверяет, связаны ли он с самопровозглашенными республиками на востоке Украины и российскими спецслужбами.

«Мы еще на пути установления заказчиков и конечных бенефициаров этих акций, но понимаем, кому выгодна подобная дестабилизация ситуации в Украине», — отметил глава Нацполиции.

О предотвращении массовых беспорядков власти Украины заявили на фоне роста напряженности в связи с переброской десятков тысяч российских военных к границе с Украиной. На Западе опасаются, что Россия начнет вторжение в соседнюю страну и грозят Москве жесткими санкциями. Россия отрицает планы вторжения и требует от США и НАТО письменных «гарантий безопасности».

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