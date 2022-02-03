«Слава Україні!»: как прошел визит Эрдогана в Киев

Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент страны НАТО, Эрдоган, поддерживающий тесные отношения с российским президентом Путиным, надеется стать посредником в урегулировании спровоцированного Кремлем конфликта между РФ и Западом по поводу Украины.

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Контекст: перед поездкой в Киев Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Перед визитом в Киев глава турецкого государства пригласил президента России Владимира Путина посетить его в ближайшие недели, и заявил, что получил согласие.

Перед Эрдоганом — трудная задача.

С одной стороны, Турция находится рядом с Украиной и поддерживает с ней тесные отношения. В том числе, постоянно растет сотрудничество между турецкой и украинской оборонной промышленностью. Анкара продает Киеву боевые беспилотники, которые уже использовались в Донбассе. С другой стороны, Анкара с 2016 года стала гораздо ближе к Москве. Россия продала туркам передовую систему противовоздушной обороны (С-400) — несмотря на то, что Турция является членом НАТО.

Отношения между Анкрой и Москвой хотя и тесные, но сложные, отмечает Deutsche Welle. В Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе и даже в Украине турецкая сторона все-таки выступает оппонентом России (Анкара не признала аннексированный Крым российским, к тому же Эрдоган выступает в роли защитника крымских татар, притесняемых российскими властями). При этом, между Москвой и Анкарой сохраняются хорошие экономические отношения. Кроме того, Турция зависит от поставок российского газа.

У Эрдогана и Путина вошло в привычку договариваться о компромиссах в зонах конфликтов, в которые вовлечены их страны, например, в Сирии или на Кавказе, подчеркивает корреспондент RFI в Стамбуле. (Стоит напомнить, что в 2020 году Путин сам выполнял роль «эквилибриста», когда сначала не стал мешать Алиеву и Эрдогану и вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе, а затем направил туда миротворцев).

«Как член НАТО мы не хотим войны между Россией и Украиной, это было бы плохим предзнаменованием для региона», — сказал Эрдоган в минувшие выходные, призывая к «мирному решению».

В интересах Турции поддерживать баланс между Украиной и Россией и, кроме того, между Западом и Россией. В рамках этой политики Эрдоган просит Москву отказаться от «односторонних» требований к НАТО и считает, что вторжение в Украину «не было бы рациональным». В то же время он призывает НАТО «прислушаться к России», чтобы «снять ее озабоченность», и пока отказывается присоединиться к призывам о введении новых санкций (в случае новой агрессии Москвы против Украины).

Но как удержать баланс на фоне обострения конфликт? Будет ли Анкара продолжать поставлять беспилотники в Украину? Будет ли способствовать проходу кораблей НАТО через свои проливы в Черное море? Применит ли санкции против России на этот раз (напомним, Турция не присоединилась к американским и европейским санкциям, введенным с 2014 года за аннексию Крыма и войну в Донбассе)? Все эти вопросы ставят Турцию лицом к лицу с противоречиями — заявленными, но, тем не менее, противоречиями — ее внешней политики.

Тем не менее, в минувшие выходные Эрдоган вновь предложил свои посреднические «услуги», утверждая, что, «собрав двух лидеров вместе в нашей стране, мы можем проложить путь к возвращению мира». Путин поблагодарил турецкого «коллегу» за приглашение, но сказал, что ответит, «когда позволит пандемия и его повестка дня», отмечает AFP. Стоит напомнить, что в декабре хозяин Кремля в телефонном разговоре с президентом Турции выразил свое неудовольствие тем, что Анкара поставляет Киеву беспилотники. На сайте Кремля говорится: Путин «обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений». По утверждению президента России, — которая, напомним, и начала конфликт в Украине, — о следовании «деструктивной линии» «свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов „Байрактар“».

«При каждой возможности мы выражаем поддержку территориальной целостности нашего соседа — Украины… Внимательно следим за напряжением в регионе. Готовы сделать все возможное для установления мира <...>. Думаю, что наши контакты в Киеве укрепят наши отношения с Украиной», — сказал Эрдоган перед отлетом в Киев.

Как прошла встреча Эрдогана с Зеленским

Встреча президентов Украины и Турции прошла днем 3 февраля. Главы государств пообщались «в формате с глазу на глаз», сообщили в Офисе украинского президента.

По пути на переговоры Эрдоган поприветствовал почетный караул на украинском языке, сказав «Слава Україні!».

«Героям слава!» — ответил караул.

После этого под председательством Зеленского и Эрдогана состоялось десятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой (создан в 2011 году). «В рамках официального визита турецкого лидера запланировано подписание ряда двусторонних документов», — отметили в администрации Зеленского («Укринформ» уточняет, что речь изначально шла о подписании 12 межгосударственных соглашений, главное из которых — соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ)).

Позднее Эрдоган возложил венок к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве.

Как сообщило турецкое официальное информагентство «Анадолу», официально визит приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.

Вместе с Эрдоганом приехала внушительная делегация, в которую входят министр национальной обороны Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления оборонпрома при администрации президента Турции Исмаил Демир и др.

После встречи делегаций министры обеих стран в присутствии президентов подписали вышеупомянутые межгосударственные соглашения.

Министры обеих стран в присутствии президентов подписали межгосударственные соглашения. На фото (в центре) — главы МИД Турции (Мевлют Чавушоглу) и Украины (Дмитрий Кулеба). AP - Efrem Lukatsky

«Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой республики Мехмет Муш подписывают соглашение о свободной торговле...», — объявил диктор.

Издание UNN уточняет, что основа документа — это взаимное обнуление пошлин на 10337 товарных позиций (кроме того, еще на 1348 товарных позиций пошлины будут снижены или будут действовать тарифные квоты).

Среди прочих был подписан документ, который предусматривает строительство в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

После того, как министры закончили с подписанием документов (в итоге их было 8), Зеленский и Эрдоган выступили с заявлениями.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку, подчеркнув, что этот визит демонстрирует, «кто является настоящим другом» Украины. «Ваш визит — показатель того, кто именно стоит рядом с Украиной в трудную минуту. Наша страна этого не забудет», — сказал он.

Зеленский также рассказал о том, что подписанные соглашения укрепят сотрудничество между странами, попривествовал решение турецких властей открыть два новых генконсульства (в Харькове и во Львове) и сообщил об ответном решении — «повысить статус консульского учреждения в Анталии до генерального консульства».

Как пишет УНИАН, украинский президент прокомментировал предложение президента Турции перенести «Минск» (переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе) в Стамбул: «Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией <...>. Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Не важно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были готовы к этому».

Выступивший затем президент Турции подчеркнул, что его страна продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, и не признает аннексию Крыма.

Он сообщил, что обсуждал с Зеленским «положение соотечественников» в Украине, «в особенности» — крымских татар. Эрдоган отметил, что крымские татары формируют «исторический мост дружбы» между Турцией и Украиной, пишет агентство «Анадолу».

«Мы внимательно следим за вызовами, с которыми сталкивается Украина, и за напряжением в регионе. Турция, как черноморская страна, призывает все стороны действовать сдержанно и в диалоге — для поддержания мира в регионе», — заявил Эрдоган, подчеркнувший, что готов организовать встречу Зеленского и Путина, и «предоставить площадку» для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы приветствуем позицию президента Владимира Зеленского и других представителей украинской власти, основанную на здравомыслии и приоритетности диалога», — отметил Эрдоган.

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