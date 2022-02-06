США: российские силы составляют 70% от уровня, необходимого для полномасштабного вторжения в Украину

Как заявили в субботу два официальных представителя США, Россия располагает около 70% боевой мощи, которая, по их мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину.

Как заявили в субботу два официальных представителя США, Россия располагает около 70% боевой мощи, которая, по их мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину, а также направляет дополнительные тактические группы к украинской границе.

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За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось до 83 с 60 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути, сообщили Reuters официальные лица на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации.

Что касается сроков вторжения, то, по словам официальных лиц, пик замерзания земли, как ожидается, достигнет 15 февраля, что позволит российским воинским частям механизировать транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

Этот график, а также растущее число и возможности российских войск вблизи Украины могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается, пишет Reuters.

Официальные лица США не предоставили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил.

Поскольку Россия размещает у границы более 100 000 военнослужащих, она заявила, что не планирует вторжения, но может предпринять неуказанные военные действия, если ее требования безопасности не будут выполнены. Среди них обещание, что НАТО никогда не примет Украину – требование, которое Вашингтон и НАТО назвали неприемлемым.

По словам официальных лиц, Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение, и не верят, что президент Владимир Путин принял окончательное решение. Тем не менее они сказали, что Путин создает силу, которая может реализовать все сценарии. По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в Киев, он может пасть в течение нескольких дней.

По словам одного из официальных лиц, полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам. Украина может потерять от 5 000 до 25 000 военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 000 до 10 000, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 000 до 50 000, согласно оценкам США, сказал чиновник.

Полномасштабное вторжение также спровоцирует бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европу, считают в Вашингтоне.

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