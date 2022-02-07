«Любому заложнику в первую очередь важно, чтобы его не забыли» – эксперт о визите Макрона в Киев.

Каковы цели визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев? Каковы шансы у Европы добиться деэскалации украинского конфликта? Удастся ли Евросоюзу под председательством Франции вернуться на международную арену в качестве крупного игрока и убедить Кремль и Белый дом в необходимости продолжения диалога, в который будет вовлечен как ЕС, так и Украина? На вопросы RFI отвечает политолог, специалист по постсоветскому пространству, преподаватель и исследователь университета Париж-Нантер Анна Колен-Лебедев.

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RFI: В понедельник, 7 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Москву, а на следующий день запланирован его визит в Киев. Цель – деэскалация кризиса вокруг Украины, о котором говорят в последние дни и недели. До настоящего времени в переговоры об урегулировании ситуации наиболее активно были вовлечены, помимо Кремля, США и НАТО. Теперь дошла очередь до Европы – после того как у Путина с Байденом не получилось ни о чем договориться. Каковы шансы у Европы повлиять на развитие событий?

Анна Колен-Лебедев: Мне сложно вам ответить, какие шансы у Европы и какие шансы у французского президента, но хочу отметить, что Европа – в центре проблем и отношений между Украиной и Россией, во всяком случае, с начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Хочу напомнить, что Европа начала участвовать в этой дискуссии, поскольку возобновились встречи в «нормандском формате» – была одна встреча представителей Германии, Франции, России и Украины. Цель Европы – вернуться в дискуссию, в которую она по своим геополитическим интересам и по своей истории уже ввязана.

Сегодня французская пресса много пишет о том, что это попытка реанимировать нормандский формат. На ваш взгляд, он еще имеет какой-то смысл после того, как он был в течение месяцев, если не сказать лет, практически заморожен?

Нормандский формат был практически заморожен. Но, с другой стороны, в последние годы мы наблюдаем его определенный эффект. Да, Минские соглашения не позволили остановить и разрешить вооруженный конфликт окончательно. Но с другой стороны, снижение интенсивности военных действий на границе между Россией и Украиной в самопровозглашенных республиках все-таки является эффектом этих договоров в нормандском формате. Поскольку, если наша цель – не разрешение конфликта окончательно, а деэскалация, то европейский формат уже однажды показал себя довольно эффективным.

Да, насколько видно из французской прессы, все пишут именно о деэскалации, потому что на полное урегулирование конфликта могут уйти еще долгие годы. В связи с этим вопрос: насколько в самой Украине люди ожидают чего-либо от приезда Макрона (в первую очередь, от его встречи в Кремле, и потом – от общения с Владимиром Зеленским)? Потому что в последнее время со стороны США и НАТО были разоблачения через прессу о том, что Россия продолжает концентрировать войска на границе с Украиной, о том, что вскоре начнутся учения в Беларуси с участием российских войск, на границе с Украиной. И это еще больше накаляет обстановку до той степени, что украинские политики пытаются снизить это напряжение. Чего ожидают сами украинцы от визита Макрона?

Мне кажется, что именно на этой стадии конфликта, в том, что происходит в последние месяцы и недели – Украина является заложником России, которую Россия использует в переговорах с НАТО и Соединенными Штатами. Я думаю, что любому заложнику в первую очередь важно, чтобы его не забыли, важно не казаться полностью брошенным. На самом деле, внимание западных лидеров к Украине и визиты в Украину, в принципе, показывают украинцам, что их полностью не забросили.

С другой стороны, конечно же, украинцы с 2014 года привыкли не рассчитывать на очень серьезную поддержку Запада. Это было сказано и президентом Зеленским (о том, что у нас много друзей, которые нас поддерживают, но воевать мы будем сами, и должны рассчитывать только на себя). Я думаю, сегодня видение влияния западных лидеров и их готовности что-то сделать довольно реалистично с украинской стороны. Они знают, что политическая поддержка им практически гарантирована, но что на военную поддержку рассчитывать особенно не стоит.

Поэтому это символически очень важные шаги, при том, что в отличие от, например, американских дипломатов, которые присутствовали в Киеве (а затем уехали – RFI), европейские дипломаты остались на месте. И это тоже определенный знак, который был послан украинскому народу.

Президент Зеленский уже неоднократно встречался с Макроном, он был и во Франции, его принимали в Елисейском дворце. Насколько у Макрона и Зеленского сложились отношения?

Мне сложно говорить, поскольку я не присутствовала при этих встречах. Хотелось бы сказать, что в принципе позиция французской дипломатии и президента Макрона – это поддержка диалога при любых условиях с такими собеседниками, как Россия и Украина. Это стабильная позиция Франции. Также позиция Франции – это иметь свою отдельную суверенную политику в отношении других стран Европы. Президент Макрон будет в России и Украине не только как представитель Франции, но также как представитель Евросоюза, поскольку Франция является руководящей страной ЕС на ближайшие шесть месяцев.

Эмманюэль Макрон осуществляет визит как президент Франции и как лидер Евросоюза, но в то же время во Франции идет предвыборная кампания, в апреле будут выборы президента. Насколько визит в Россию и в Украину может помочь или, наоборот, навредить Макрону как возможному кандидату?

Он может и помочь, и навредить. Это будет зависеть и от результатов переговоров, то есть, скорее, я бы сказала, от уважения или неуважения, которое он получит при приеме, в основном, в Москве. Это еще будет зависеть и от интерпретации, которая будет дана этой встрече украинскими политическими деятелями. Трудно предугадать. Во всяком случае, пока что Макрон «взял паузу» и не объявил себя кандидатом в этой предвыборной гонке в том числе и на время этого международного кризиса, который ему кажется важным.

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