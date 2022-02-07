Чего ждут в Украине от визита французского президента

«Эти переговоры идут исходя из согласованных с европейскими союзниками и партнерами позиций. Они также являются частью политики президента Французской Республики, цель которой — продолжение диалога для поиска путей к деэскалации», — так после очередных телефонных переговоров Эмманюэля Макрона с российским и украинским президентами в Елисейском дворце обозначили цели и содержание контактов. Несколько дней спустя появилась информация о визите французского президента в Киев, который состоится во вторник, 8 февраля, cразу после визита в Москву. Присоединится ли всецело Франция к так называемой «антипутинской коалиции», стоит ли отождествлять ее видение с позицией Германии и ждать ли Украине военной помощи от Парижа — такими вопросами задается украинская пресса и общество, которое последние несколько месяцев снова находится перед угрозой полномасштабной войны.

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Последний плановый официальный визит в Украину президент Франции совершил в далеком 1998 году. В Киеве тогда побывал Жак Ширак. Правда, 5 февраля 2015 года с незапланированным визитом Украину посещал и французский президент Франсуа Олланд, но тогда поездка имела экстренный характер. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель он тогда побывал в Киеве, а 6 февраля оба лидера посетили Москву в рамках усилий по предотвращению эскалации конфликта в Донбассе.

В 1998 году визит Жака Ширака заявлялся как экономический, однако, по словам членов французской делегации, имел как и политический, так и геополитический подтекст. Как писали тогда в издании «Зеркало недели», «посетившие Киев французские гости наконец убедились, что «Украина — это не Россия», но «членства в ЕС не обещали, хотя принципиально в этом Киеву и не отказывали». 24 года спустя ситуация схожа, однако теперь в центре переговоров — ситуация на российско-украинской границе и безопасность Европы в целом.

«Завтра во время визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона мы будем обсуждать тему военных поставок. Потому как, когда идет речь об усилении Украины и украинских Вооруженных сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эти темы не обсуждаем», — так в преддверии визита Эмманюэля Макрона в Киев охарактеризовал тему будущих переговоров глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Действительно, в условиях военной эскалации со стороны России вопрос поставок вооружений стоит в Украине особенно остро. США, Великобритания, Польша, страны Балтии, Канада — это далеко не полный список стран, которые предоставили Украине военную помощь. К слову, 5 февраля в Украину прибыл уже восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов для ВСУ из США. В то же время Германия и Франция, как впрочем и другие украинские партнеры, продолжают настаивать на дипломатическом пути разрешения кризиса.

«Мы придерживаемся строгих критериев экспортного контроля в кризисные регионы», — заявил канцлер Олаф Шольц в интервью The Washington Post. За последние несколько месяцев Германия выделила Киеву 5,3 млн евро на развертывание мобильного госпиталя и обещает Украине 5000 защитных шлемов. Президент Эмманюэль Макрон в недавнем интервью Le Journal du Dimanche заявил, что «безопасность и суверенитет Украины и какого-либо другого европейского государства не могут быть предметом для компромисса». От Франции Украина в рамках межправительственного соглашения получила три новых вертолета для пограничников, а также гуманитарный груз медицинского назначения посредством международной инициативы «Помощь Восток». Именно поэтому на переговорах в Киеве 8 февраля вопрос военной помощи, а также будущее «нормандского формата» будут среди ключевых тем для обсуждения.

Вместе с французским президентом во вторник в Киев приедет министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Визит состоится вскоре после отъезда из Украины главы немецкого МИДа Анналены Бербок, и пройдет в церемониальной резиденции украинского президента, Мариинском дворце.

Что на дипломатическом языке означает тот факт, что все переговоры с Киевом проходят после переговоров в Москве? Этот вопрос едва ли не ежедневно задают в Украине. Специалист по геополитике, профессор Александр Мельник в комментарии RFI отметил, что причина в неправильном понимании французским руководством ситуации.

«Почему президент Франции не приехал в Киев после того, как прошла демократическая революция, которая свидетельствует о демократическом и европейском выборе украинского народа, говорит о непонимании Францией геополитической ситуации. Безусловно, президент страны, который считает себя правопреемником борьбы за права человека, должен обращаться к странам, которые являются жертвами агрессии, а не к странам, которые являются агрессором. Почему Макрон сперва совершит визит в Москву, а не в Киев? Происходит это в силу непонимания ситуации, а также с точки зрения геостратегии Россия весит, конечно, для Франции гораздо больше, чем Украина. Визит Макрона в Москву имеет внутриполитическую подоплеку и связан с президентской кампанией во Франции. Другими словами, Макрон едет к Путину, чтобы показать, что он является представителем Европы и имеет возможность общаться напрямую с человеком, который оказывает такое огромное воздействие на развитие ситуации в мире, как Путин», — полагает Александр Мельник.

Сообщения о возможном визите Эмманюэля Макрона в Киев начали появляться в украинской и французской прессе еще летом 2021 года. Однако, после стягивания Россией военных сил на границу с Украиной о российско-украинском конфликте вновь заговорили, Киев оказался в центре внимания международной политики. Поэтому приезд президента Франции дополнит так называемый «парад дипломатов», визиты которых в последнее время ввиду обострения ситуации проходят практически ежедневно. Однако,«исторических решений» от этого визита ждать не стоит, считает политолог Александр Мельник.

«Не надо исключать неожиданных поворотов, но с точки зрения логики развития событий рассчитывать на радикальные изменения после этих экспресс-визитов не стоит, потому что позиции сторон они абсолютно ясны и непримиримы. Путин не может показать свою слабость перед Западом, а Запад не может отказаться от того, чтобы просто быть Западом. Если Франция хочет действительно играть заметную или даже ключевую роль в геополитике, это должен быть союз не только европейский, но и трансатлантический. Трансатлантическое единство может быть единственно возможным реальным ответом на агрессию Путина», — говорит Александр Мельник.

Примечательно, что, по данным опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, 48% украинцев считают, что военная помощь и совместные учения со странами ЕС и НАТО могут сдержать агрессию России. Дипломатия, как и визит Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, по мнению французских властей, также должны этому поспособствовать.

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