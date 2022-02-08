Минские соглашения и экономика: в Киеве прошла встреча президентов Франции и Украины

В Киеве во вторник, 8 февраля, прошли переговоры президентов Украины и Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского.

На следующие день после шестичасовых переговоров в Москве с Владимиром Путиным французский президент Эмманюэль Макрон побывал в Киеве, где 8 февраля провел переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели встречу в резиденции украинского президента. Она длилась почти полтора часа. По итогам, главы государств дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой Владимир Зеленский назвал переговоры «содержательными и результативными». Он поблагодарил главу Франции за поддержку и выразил убеждение, что встреча даст толчок «многим важным вещам», а самое главное — процессу формирования системы безопасности для Украины и Европы.

Глава Украины выразил надежду, что ближайшая встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизит их к саммиту в этом формате. Она состоится в Берлине 10 февраля, предыдущая прошла в конце января в Париже и длилась почти восемь часов.

Во время своего выступления на пресс-конференции Владимир Зеленский коснулся ряда инфраструктурных проектов, которые реализуются в Украине при участии Франции. В частности, речь шла о поставках 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 млн евро, а также о проекте по очистке питьевой воды в Мариуполе и реконструкция водоканала на Луганщине. Украинский президент также сообщил, что Франция выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Выступая после украинского президента, Эмманюэль Макрон вспомнил революцию 2013 года, во время которой украинцы «выбрали путь реформ и демократии», который Париж поддерживает. Он приветствовал спокойствие украинцев, несмотря на скопление российских войск на границах страны.

Французский президент подчеркнул свою приверженность выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, «на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру». Макрон подчеркнул, что во время вчерашней встречи Путин «подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений», и от украинской стороны президент Франции, по его словам, сегодня тоже услышал готовность их выполнять.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что помимо решительного и методичного продвижения по пути выполнения Минских соглашений, в контексте вызовов безопасности, необходимо вести более широкий диалог, чтобы вернуться к определенным приницпам и гарантиям порядка в Европе. Он заверил, что этот вопрос вчера обсуждал с Путиным.

«В ближайшие дни, месяцы нам вместе надо сделать все необходимое для того, чтобы мы при помощи новых механизмов гарантирования безопасности смогли представить гарантии и получить, как результат, значительную деэскалацию и усиление безопасности», — добавил Эмманюэль Макрон.

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