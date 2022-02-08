«Нравится, не нравится — терпи, моя красавица»: украинские СМИ о визите Макрона в Москву

Почти шесть часов длилась встреча Эмманюэля Макрона и Владимира Путина в Москве, после чего французский и российский президенты дали совместную пресс-конференцию, на которой призвали Киев придерживаться Минских соглашений, сообщили о новом плане деэскалации на российско-украинской границе и обсудили требуемое РФ нерасширение НАТО на восток. Перед визитом президента Франции в Киев украинские СМИ особое внимание уделили отзыву законопроекта про переходный период, который, как допускают обозреватели, имел в виду Макрон, говоря об усилиях Зеленского по поддержанию «нормандского формата» переговоров. Уже традиционно украинские журналисты разобрали речь российского президента про «красавиц» и «убежище для Порошенко» на цитаты, а фотографиями с «дистанцированной встречи» Путина и Макрона дополнили достаточно весомую коллекцию медиакарикатур.

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Учитывая, что основной темой переговоров Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, помимо двусторонних отношений и наемников в Мали, был украинский вопрос, журналист Виталий Портников в своем блоге отмечает, что «президент Путин так и не ответил на совершенно конкретный вопрос: «Собирается ли Россия нападать на Украину?» Вместо этого, по словам Портникова, «российский президент обрушился с новыми нападками на Украину, обвинив ее в планах возможного нападения на Россию и подчеркнув, что если Украина будет принята в НАТО и будет стремиться к освобождению Крыма военным путем, то войну с Россией будет втянут весь Североатлантический союз»

Однако, как отмечает журналист, российский и французский президенты действительно пытались найти «точки соприкосновения по некомпромиссным вопросам». Это касается, безусловно, вопроса нерасширения НАТО и принятия Украины в Альянс.

В статье для LB.ua журналист Александр Демченко также подчеркнул, что Эмманюэль Макрон «четко промаркировал конфликт как украино-российский», что несколько лет назад для западных лидеров было совсем не характерно.

Комментируя Минские соглашения и отозванный президентом Зеленским законопроект про переходный период (документ о том, как будут возвращаться под украинский суверенитет деоккупированные територии, где впервые по отношению к России зафиксированы понятия «государство-агрессор» и «государство-оккупант»), о котором на пресс-конференции упомянул Эмманюэль Макрон, в LB.ua пишут, что обществу также хотелось бы понимать, «какие конкретно обязательства взяла на себя Украина», однако уверяют читателей, что «Киев на требования Москвы не пойдет».

К слову, как считает журналист Александр Демченко, «не исключено, что одним из требований, которое Макрон везет в Киев, является имплементация формулы Штайнмайера», суть которой в параллельном урегулировании политических аспектов и вопросов безопасности. Однако, по мнению журналиста, «Киев может играть в свою игру, так как для имплементации формулы Штайнмаера, как и для внесения изменений в Конституцию, необходим консенсус в Верховной Раде, которого точно нет».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сегодняшней встрече с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии, комментируя переговоры президентов России и Франции, в который раз подчеркнул: «Мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, но мы не пересечем красных линий, и никто не сможет заставить нас их пересечь».

Речь идет, безусловно, и о Минских соглашениях. «Действующий президент (Украины) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. „Нравится, не нравится — терпи, моя красавица“. Надо исполнять. По-другому не получится», — так, цитируя то ли народное, то ли авторское творчество, Владимир Путин настоял на необходимости всецелой имплементации Украиной Минских соглашений.

Как утверждает обозреватель Александр Михельсон в статье для Hromadske, «Минские соглашения рассматривались Киевом, Москвой и Западом по-разному». По его мнению, для украинских президентов — как для Зеленского, так и для Порошенко — «эти договоренности всегда были тактическим маневром», Зеленский в свою очередь «пытается обернуть Минск и Нормандию в свою пользу, делая акцент на инициативах по прекращению огня, разведению войск и освобождению пленных». Внешнеполитическая обстановка, политика США и поддержка союзников Украине в этом способствуют, реальным аргументом для имплементации Минских соглашений в их «московской редакции» для Украины может быть только «победная для России военная операция», считает журналист.

Примечательно, что особое внимание украинские СМИ уделили заявлению Владимира Путина о том, что Россия готова предоставить убежище экс-президенту Петру Порошенко. Последний отреагировал спустя несколько часов и призвал Владимира Зеленского прекратить политическое преследование. «Преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский хочет сделать подарок Путину. Cейчас это подтвердил сам Путин», — написал экс-президент.

Консультации российского и французского президентов продолжись даже после пресс-конференции. Как утверждает журналист Виталий Портников, это может свидетельствовать о том, что «Макрон и Путин нащупывают договоренности, о которых французский президент будет информировать президента Украины Владимира Зеленского». На следующий день его с «историческими решениями и предложениями» уже ждали в Киеве, от решений которого, по словам Путина, будут зависеть будущие шаги по деэскалации. После переговоров в Украине президент России и Франции в который раз договорились созвониться.

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