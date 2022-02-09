Глава МИД Великобритании отправится в Москву для обсуждения украинского вопроса

После визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву для обсуждения ситуации на российско-украинской границе 9 февраля отправится министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Это первый визит главы британского МИД в Россию более чем за четыре года.

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На сайте Форин-офиса говорится, что визит Трасс продлится два дня. Она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и донесет до него мысль о необходимости прекратить агрессию в отношении Украины, вести продуктивные переговоры и соблюдать ряд договоренностей, включая Минские соглашения и Будапештский меморандум, в которых признается независимость и суверенность Украины. Она также вновь предупредит российскую сторону о санкциях в случае нападения российских сил на украинскую территорию. Наконец, в рамках своего визита Лиз Трасс посетит МГУ.

Foreign Secretary @trussliz is travelling to Moscow today, where she will make clear that Russia must immediately cease its unprovoked aggression towards Ukraine and pursue a diplomatic solution. — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 9, 2022

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал с официальным визитом в Киеве, а министр Трасс вела переговоры о ситуации на российско-украинской границе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Нидерландов Вопке Хуркстра.

The West have agreed a united response to any Russian attack on Ukraine:



➡️ Severe economic sanctions against Russia

➡️ Further NATO support for our allies’ security

➡️ Strengthening Ukraine's defences



Read PM @BorisJohnson in @thetimes👇https://t.co/dCs7Y9CdFi — Liz Truss (@trussliz) February 8, 2022

Ситуацию с Украиной и Россией 9 февраля прокомментировал и канцлер Германии Олаф Шольц. Он поприветствовал «прогресс» на пути к деэскалации между Москвой и Киевом, который наблюдается благодаря дипломатическим усилиям.

8 февраля Шольц побывал в Вашингтоне — это его первый заграничный визит с момента вступления в должность канцлера в декабре 2021 года. Он встретился с президентом США Джо Байденом и заверил, что Германия в российско-украинском вопросе разделяет позиции своих партнеров, в особенности американских.

Everyone can be absolutely sure that Germany stands side by side with its allies and especially the United States when it comes to Russia and the Ukraine. We are prepared to take all necessary steps together. There is no disagreement in this situation. https://t.co/KMsOxCcmuf — Olaf Scholz (@OlafScholz) February 8, 2022

Вечером 8 февраля в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден планирует «в скором времени» провести переговоры и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На прошлой неделе лидеры уже дважды беседовали о нарастании напряженности между Западом и Россией на фоне ситуации с Украиной. Французский лидер 7 февраля посетил Москву, где провел шестичасовые переговоры с президентом Владимиром Путиным, а затем отправился в Киев для встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

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