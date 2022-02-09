Глава МИД Великобритании отправится в Москву для обсуждения украинского вопроса

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Министр Лиз Трасс 26 января 2022 ода в Лондоне.
Министр Лиз Трасс 26 января 2022 ода в Лондоне. Justin Tallis AFP/Archivos
RFI
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После визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву для обсуждения ситуации на российско-украинской границе 9 февраля отправится министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Это первый визит главы британского МИД в Россию более чем за четыре года. 

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На сайте Форин-офиса говорится, что визит Трасс продлится два дня. Она встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и донесет до него мысль о необходимости прекратить агрессию в отношении Украины, вести продуктивные переговоры и соблюдать ряд договоренностей, включая Минские соглашения и Будапештский меморандум, в которых признается независимость и суверенность Украины. Она также вновь предупредит российскую сторону о санкциях в случае нападения российских сил на украинскую территорию. Наконец, в рамках своего визита Лиз Трасс посетит МГУ.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побывал с официальным визитом в Киеве, а министр Трасс вела переговоры о ситуации на российско-украинской границе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой МИД Нидерландов Вопке Хуркстра. 

Ситуацию с Украиной и Россией 9 февраля прокомментировал и канцлер Германии Олаф Шольц. Он поприветствовал «прогресс» на пути к деэскалации между Москвой и Киевом, который наблюдается благодаря дипломатическим усилиям. 

8 февраля Шольц побывал в Вашингтоне — это его первый заграничный визит с момента вступления в должность канцлера в декабре 2021 года. Он встретился с президентом США Джо Байденом и заверил, что Германия в российско-украинском вопросе разделяет позиции своих партнеров, в особенности американских. 

Вечером 8 февраля в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден планирует «в скором времени» провести переговоры и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На прошлой неделе лидеры уже дважды беседовали о нарастании напряженности между Западом и Россией на фоне ситуации с Украиной. Французский лидер 7 февраля посетил Москву, где провел шестичасовые переговоры  с президентом Владимиром Путиным, а затем отправился в Киев для встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. 

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