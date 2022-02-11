Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся в Украине, как можно скорее покинуть страну. Об этом он заявил в четверг вечером, 10 февраля, в интервью телеканалу NBC News.

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«Американские граждане должны уехать сейчас», — сказал Байден в интервью NBC News. В ситуации вокруг Украины США «имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире, — отметил американский президент. — Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову».

Американский лидер также выразил надежду на то, что президент России Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах». Байден также отметил, что США не будут отправлять войска в Украину, поскольку это может стать началом мировой войны.

Ранее с аналогичной рекомендацией к американским гражданам выступил Госдеп США. «Гражданам США не следует ездить в Украину. Тем, кто находится в Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Евросоюзе, в свою очередь, заявили, что продолжают свою деятельность в Украине и об эвакуации европейских граждан речи пока не идет. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на представителя Еврокомиссии Петера Стано. «Конечно, мы обеспокоены, мы следим за развитием ситуации очень пристально. Планирование на случай непредсказуемой ситуации происходит, но мы сохраняем нормальную деятельность в Украине», — заявил дипломат.

США и их союзники обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. Москва сосредоточила на своих западных границах, а также в соседней Беларуси и аннексированном Крыму около 130 тысяч военных. В России отрицают намерения военного вторжения в Украину и обвиняют Киев в провокациях.

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