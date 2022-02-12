Байден пригрозил Путину «тяжелыми издержками» при дальнейшем вторжении РФ в Украину

В субботу, 12 февраля, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор продлился чуть больше часа, сообщили в Белом доме. Джо Байден пригрозил РФ «быстрыми и тяжелыми издержками» в случае дальнейшего российского вторжения в Украину.

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Как отметили в Вашингтоне, Джо Байден «ясно дал понять» Владимиру Путину, «что если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами ответят решительно и возложат на Россию быстрые и тяжелые издержки».

«Президент Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызвало бы массовые человеческие страдания и ослабило бы позиции России», — говорится в коммюнике Белого дома.

«Президнт Байден ясно дал понять президенту Путину, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией», но «в равной степени готовы и к другим сценариям», — заявили в Вашингтоне.

Помощник российского президента Юрий Ушаков оценил разговор Путина и Байдена как «сбалансированный и деловой». По его словам, президент США упомянул санкции, но «акцента на этом не было». «Вокруг передвижения российских войск по российской же территории не первый месяц нагнетается напряженность, а в последние дни и часы ситуация доведена до абсурда, зачем это делать — непонятно», — приводит слова Ушакова РИА Новости.

Он добавил, что в РФ скоро предоставит свой ответ США и НАТО по тому, что в Москве называют «гарантиями безопасности». РФ требует в частности, чтобы Североатлантический альянс закрыл двери для Украины.

Незадолго до этого Путин более полутора часов разговаривал по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которого президент РФ принимал в Кремле на этой неделе. В коммюнике Кремля по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном заявления Белого дома относительно угрозы российского военного вторжения в Украину именуются «провокационными спекуляциями». Президент Франции в свою очередь сказал Путину, что искренний диалог несовместим с нагнетанием военной напряженности.

После разговора с Путиным Макрон связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в Киеве.

Ранее в субботу состоялись телефонные переговоры глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и РФ. Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия собрала вблизи украинских границ достаточно сил для масштабной военной операции. По его словам, российское вторжение в Украину может начаться в любой момент, возможно, до окончания Олимпиады. При этом в Вашингтоне говорят, что не знают, принял ли Владимир Путин окончательное решение о вторжении или нет.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве слишком много информации и глубокой полномасштабной войне со стороны РФ». «У нас есть разная информация, и сейчас лучший друг для врагов — это паника в нашей стране», — подчеркнул он.

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