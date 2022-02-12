В Вашингтоне допустили, что Россия начнет вторжение в Украину до конца Олимпиады

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан допустил, что РФ начнет вторжение в Украину в ближайшие дни

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 11 февраля заявил, что российское вторжение в Украину может начаться «в любой момент», если Владимир Путин примет такое решение. По его словам, нападение может начаться еще до окончания зимней Олимпиады, то есть до 20 февраля. В Москве эти заявления назвали «истерикой».

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Если атака на Украину произойдет, она скорее всего начнется с «воздушных бомбардировок и ракетных атак» с последующим наземным вторжением, заявил Джейк Салливан. Он не исключил сценария «быстрой атаки» на Киев. Он отметил, что в США не знают, принял ли Путин окончательное решение о вторжении или нет, однако Россия сконцентрировала достаточно сил, чтобы начать «масштабную военную операцию» против Украины.

Несколько официальных лиц в Вашингтоне сказали изданию Politico, что вторжение РФ в Украину «начнется» 16 февраля, и Вашингтон передал союзникам, что вторжению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

В Вашингтоне говорят, что в случае российского военного вторжения в Украину ответ США и их союзников будет включать жесткие экономические санкции, изменения позиций НАТО и США на восточном флаге НАТО, поддержку Украины. При этом США не намерены отправлять своих солдат в Украину для участия в боевых действиях в случае российского нападения.

Белый дом призывает всех американцев, находящихся в Украине, покинуть Украину «как можно скорее, в любом случае в ближайшие 24–48 часов». С таким же призывом к своим гражданам обратились и другие страны.

При этом в Европе не все разделяют американский взгляд на сложившуюся ситуацию. Представитель Великобритании заявил Politiko, что у Лондона «другая интерпретация» того, что может произойти 16 февраля. Два «европейских» дипломата настроены еще более скептически относительно перспективы российской атаки на Украину.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала последние заявления Белого дома «истерикой», проявлением «милитаризма и имперских амбиций». 12 февраля она подтвердила, что Россия решила провести «некоторую оптимизацию штатов» своих загранучреждений в Украине, «опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран».

Тем временем МИД Украины подчеркнул, что сейчас «критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику».

«С самого начала эскалации со стороны Российской Федерации руководство нашего государства, украинская дипломатия и армия прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения по отношению к нашему государству не воплотились в жизнь. (…) Сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам вооружений и макрофинансовой поддержке», — заявили в Киеве.

Сообщается, что на 12 февраля у Владимира Путина запланированы телефонные переговоры с Джо Байденом и президентом Франции Эммаюнюэлем Макроном. Макрона Путин принимал в Кремле 7 февраля. Госсекретарь США Джо Байден заявил, что в субботу проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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