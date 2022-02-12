Макрон — Путину: Искренний диалог несовместим с эскалацией

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в очередной раз провели телефонный разговор, посвященный напряженности вокруг Украины

В субботу, 12 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора президент Франции предупредил своего российского коллегу, что искренний диалог несовместим с нагнетанием военной напряженности, сообщили в Елисейском дворце.

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Очередной телефонный разговор президентов Франции и РФ, посвященный напряженности вокруг Украины, продлился 1 час 40 минут. Эмманюэль Макрон предупредил Владимира Путина, что искренний диалог несовместим с эскалацией, сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что Эмманюэль Макрон «передал опасения своих европейских партнеров и союзников» президенту РФ.

В Париже отметили, что оба президента «выразили желание продолжить диалог» о «путях продвижения реализации минских соглашений» и «условиях безопасности и стабильности в Европе».

Как сообщили в Елисейском дворце агентству AFP, Эмманюэль Макрон еще раз сказал Владимиру Путину о решимости Запада «отреагировать», если Россия начнет военную операцию в Украине. Президент Макрон продолжит дипломатические усилия для предотвращения такого сценария развития событий, добавили в администрации французского президента.

Как отметили источники AFP, в этом телефонном разговоре Владимир Путин еще раз сказал Эмманюэлю Макрну, что у него нет «наступательных намерений», и он «открыт к переговорам», в том числе по отводу российских военных из Беларуси.

Однако эти намерения нуждаются «в проверке», и задача президента Франции не в том, чтобы давать «карт-бланш» российскому президенту, но чтобы «создать условия для диалога, который позволит получить гарантии безопасности, начиная с Украины», — добавил источник AFP среди советников Эмманюэля Макрона.

Советники французского президента также отметили, что Владимир Путин продолжает оставаться на своих позициях, заявляя, что нагнетать напряженность начал Запад, а не Москва.

Кремль: обвинения в подготовке вторжения — «провокационные спекуляции»

В Кремле переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона охарактеризовали как «углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта».

Обсуждались также заявления Вашингтона о возможном нападении РФ на Украину в ближайшие дни, сообщили в Москве. Кремль называет эти заявления «провокационными спекуляциями (...), под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».

В Кремле добавили, что Владимир Путин вновь сказал Макрону об «отсутствии содержательной реакции США и НАТО» на требования Москве о «гарантиях безопасности» и подчеркнул «нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей».

Вечером в субботу Владимир Путин должен провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Ранее в субботу телефонные переговоры провели главы оборонных и внешнеполитических ведомств США и России.

Вашингтон: Россия может напасть на Украину в любой момент

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что Россия сконцентрировала у границ Украины достаточно сил для масштабной операции, но в Вашингтоне не знают, принял ли Владимир Путин окончательное решение о вторжении или нет. В Москве эти заявления назвали «истерикой».

Согласно коммюнике на сайте МИД РФ, министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном «подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о „российской агрессии“ против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения „проблемы Донбасса“».

Целый ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину в связи с угрозой российского вторжения. Госдепартамент США отдал распоряжение об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности. С 13 февраля в Киеве будет остановлено оказание консульских услуг, американское посольство сохранит небольшое присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций. Германия решила сократить численности дипперсонала в Киеве и временно переносит свое генконульство из Днепра во Львов.

Об «оптимизации» своих штатов в загранучреждениях в Украине сообщили и в Москве, объяснив, что опасаются «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».

Тем временем нидерландская авиакомпания KLM приостановила полеты в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в информационном пространстве слишком много информации и глубокой полномасштабной войне со стороны РФ». «У нас есть разная информация, и сейчас лучший друг для врагов — это паника в нашей стране», — подчеркнул он.

На этой неделе Владимр Путин принимал Эмманюэля Макрона в Кремле. Переговоры продлились более пяти часов и не привели к какому-либо прорыву. После этого Эмманюэль Макрон встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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