Власти Украины опровергли информацию о закрытии воздушного пространства

Власти Украины опровергли появившуюся в СМИ информацию о предстоящем закрытии воздушного пространства страны из-за угрозы российского военного вторжения. В воскресенье, 13 февраля, министерство инфраструктуры заявило, что такого решения в Киеве не принимали.

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Небо над Украиной остается открытым, власти работают над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заявили в ведомстве.

Сообщается, что в воскресенье в министерстве инфраструктуры Украины прошло совещание с участием представителей офиса президента, государственной авиационной службы, госпредприятия «Украэрорух», международного аэропорта «Борисполь» и украинских авиакомпаний. «По результатам совещания было выработано решение для предотвращения дальнейшего обострение ситуации», - указали в министерстве инфраструктуры.

Ведомство сообщило, что большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений, 29 иностранных компаний выполняют полеты в 34 страны. Но у некоторых авиаперевозчиков возникли «сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования», - отметили в министерстве. В связи с этим власти Украины планируют предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка, заявило министерство инфраструктуры.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM объявила, что прекращает полеты в Украину. Возможность приостановки полетов рассматривает немецкая Lufthansa. 13 февраля пассажирский самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс из Мадейры в Борисполь, сел в Кишиневе из-за запрета владельца на вход в воздушное простанство Украины.

Ранее ряд стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины или воздержаться от поездок в Украину из-за концентрации российских войск на границах страны. 11 февраля в Белом доме заявили, что России может начать военное вторжение в любой момент. В Москве эти заявления назвали «апогеем истерии».

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