Дипломатические миссии Евросоюза продолжат свою работу в Киеве

Дипломатические представительства Евросоюза и стран-членов ЕС в Украине не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжат работать, заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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«Дипломатические миссии ЕС и его государств-членов не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжат работу по поддержке граждан Евросоюза и в сотрудничестве с украинскими властями», — написал Жозеп Боррель в твиттере вечером 12 февраля.

Он отметил, что вопросы присутствия дипперсонала и рекомендации по поездкам в Украину могут меняться «с учетом обстоятельств с сфере безопасности».

В отличие от ряда западных стран, Франция не призывала своих граждан немедленно покинуть Украину, ограничившись призывом к осторожности и переносу поездок.

Накануне МИД Франции рекомендовал не отправляться в приграничные зоны на севере и востоке Украины, а также отложить все поездки в Украину из-за концентрации российских войск у границ этой страны.

11 февраля в Белом доме заявили, что Россия сконцентрировала достаточно сил для нападения на Украину, и российское вторжение может начаться в любой момент. США призвали своих граждан покинуть Украину в течение 24-48 часов и объявили о об эвакуации сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности.

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