СМИ: Наблюдатели ОБСЕ покидают восток Украины

Американские сотрудники миссии ОБСЕ начали покидать украинский Донецк из-за угрозы российского вторжения, сообщает Reuters со ссылкой на своего журналиста. Официальных комментариев от ОБСЕ пока не поступало.

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Как сообщает Reuters, рано утром в воскресенье, 13 февраля, несколько бронированных автомобилей с логотипом ОБСЕ, загруженных чемоданами, выехали из штаба миссии в Донецке.

Два неназванных источника сказали Reuters, что США решили вывести своих граждан-членов миссии ОБСЕ из Украины, а Великобритания передислоцирует своих наблюдателей с территории, подконтрольной сепаратистам, на территорию под контролем правительства Украины.

«Осведомленный источник» агентства «Интерфакс» в воскресенье также сообщил о возможном отъезде из Донецкой области некоторых сотрудников ОБСЕ. «Шесть автомобилей пересекают линию разграничния через КПВВ Александровка» в западном направлении, — сообщил собеседник «Интерфакса». По его словам, это может говорить о начале эвакуации наблюдателей из Донбасса.

Тем временем в МИД РФ 13 февраля заявили, что председательство ОБСЕ и генеральный секретарь организации проинформировали страны-участницы о том, что «ряд стран» решили передислоцировать своих граждан-сотрудников мониторинговой миссии на востоке Украины «в связи с ухудшением условий безопасности».

В Москве в связи с этим высказали свою озабоченность. По словам спикера МИД России Марии Захаровой миссию ОБСЕ «затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Киев заинтересован, чтобы миссия ОБСЕ работала в полном составе, но отказался от дальнейших комментариев по поводу того, что, по его словам, является делом ОБСЕ, передает Reuters.

Мониторинговая миссия ОБСЕ была развернута на востоке Украины после начала вооруженного конфликта между поддерживаемыми РФ сепаратистами и украинскими военными.

В Белом доме утверждают, что Россия собрала на границах Украины достаточно сил для наступательной операции. Ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину или воздержаться от поездок в Украину.

Советник президента РФ Юрий Ушаков накануне, после телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что «истерия» вокруг предполагаемого скорого российского вторжения в Украину «достигла апогея». В Вашингтоне подчеркнули, что Байден пригрозил Путину тяжелыми издержками в случае дальнейшего российского наступления в Украине. В субботу президент РФ переговорил по телефону также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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