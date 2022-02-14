Олаф Шольц в Киеве и Москве: канцлер Германии начал новый раунд кризисной дипломатии

Канцлер Германии Олаф Шольц в аэропорту Берлина перед вылетом в Киев, 14 февраля 2022 года.

Канцлер Германии Олаф Шольц встречается в этот понедельник с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во вторник, 15 февраля, его ждет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Визит Шольца проходит на фоне критики со стороны других стран ЕС и НАТО, которые обвиняют официальный Берлин в бездействии в ситуации угрозы войны со стороны России.

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Как сообщает DW, в Киеве и Москве Олафа Шольца ждут протокольные мероприятия, в частности возложение венков к могилам Неизвестного солдата и к памятнику Небесной сотне в украинской столице. В Москве канцлер также проведет встречу с представителями российского гражданского общества в резиденции немецкого посла.

Недавно избранного германского лидера союзники по НАТО и Евросоюзу обвиняют в нерешительности и бездействии в ситуации угрозы открытого вооруженного столкновения между Россией и Украиной.

Предшественница Шольца Ангела Меркель играла важную роль в переговорах по Украине в 2014 и 2015 годах. Сегодня эту роль взял на себя президент Франции Эмманюэль Макрон, побывавший с визитом в Москве и Киеве неделю назад — 7 и 8 февраля.

На фоне критики со стороны союзников власти Германии «повысили тон», отмечает корреспондент RFI в Брюсселе Паскаль Тибо. «Риск военного конфликта в Восточной Европе крайне высок, и ответственность за это несет Россия», — заявил в воскресенье, 13 февраля, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Со своей стороны, канцлер Шольц предупредил, что Германия вместе с ЕС и США «незамедлительно» введет «серьезные» санкции в отношении Москвы в случае военного вторжения в Украину.

«Мы ждем от Москвы незамедлительных сигналов деэскалации», — написал канцлер ФРГ в своем твиттере перед отъездом в Киев.

Накануне визита в Украину канцлер Германии провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном. «Мы ждем от этого визита укрепления обязательств, которые взял на себя президент Путин в ходе встречи с президентом Франции», — заявили изданию Le Monde в Елисейском дворце.

Германия — надежный партнер НАТО и ЕС?

«Остается ли Германия по-прежнему надежным партнером для Евросоюза и НАТО?» — задается вопросом французская Libération. «Последнюю неделю Берлин старается показать свою полную солидарность с Западом», — пишет издание.

«После Ангелы Меркель, которой США всегда доверяли, американские руководители были удивлены такой нерешительностью со стороны Германии», — отмечает в комментарии Libération Франк Бааснер, глава франко-германского Института в Людвигсбурге.

Министр иностранных дел Германии, представительница немецких зеленых Анналена Бербок, известная своей жесткой позицией по отношению к Москве, побывала в минувший вторник на линии соприкосновения в Донбассе с целью показать: Германия «на стороне Украины».

В четверг, 10 февраля, Олаф Шольц принял в Берлине президентов Франции и Польши Эмманюэля Макрона и Анджея Дуду. В этот же день он также встретился с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии и заверил их в солидарности Берлина. «Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенности наших союзников» — подчеркнул немецкий лидер. Канцлер Шольц также объявил об отправке в Литву дополнительного контингента бундесвера — 350 военных.

Вслед за правительствами других стран Германия призвала в субботу своих граждан покинуть Украину. Берлин организует эвакуацию из страны семей дипломатов. Посольство ФРГ в Киеве остается открытым.

«Северный поток-2»: вопрос остается открытым

Если Россия вторгнется в Украину, то «Северного потока-2» не будет, заявил президент США Джо Байден на прошлой неделе в ходе совместной конференции с Олафом Шольцем. Однако сам Шольц так и не ответил однозначно на вопрос о запуске газопровода.

«Для меня ситуация однозначна, "Северный поток-2" не будет запущен», — заявил глава комитета по внешней политике бундестага ФРГ Михаэль Рот. Его слова приводит Libération. В окружении Шольца его нерешительность в вопросе о судьбе газопровода объясняют тем, что канцлер не хочет открывать все карты перед российским президентом. Владимир Путин «не должен иметь возможность точно оценить финансовую стоимость вторжения в Украину», говорит генеральный секретарь Социал-демократической партии Кевин Кюнерт.

На прошлой неделе министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции France Inter заявил, что запуск «Северного-потока 2» является ключевым пунктом в переговорах и ключевым моментом в выходе из кризиса с Россией.

Комментируя заявления Джо Байдена, Брюно Ле Мэр отметил:

«Давайте не будем позволять американцам ставить нас в позицию, отличную от позиции европейцев. У нас разные интересы в этом украинском кризисе».

Герхард Шредер: неудобная фигура для канцлера Шольца

Критики Олафа Шольца напоминают о еще одном его предшественнике — Герхарде Шредере, бывшем канцлере ФРГ от Социал-демократической партии. Сегодня Шредер занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть», а также компании-оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream AG.

Шредер является проводником официальной риторики Кремля. В конце января он обвинил Украину в «бряцании оружием».

«Он не говорит от лица правительства. Он не работает в правительстве. Он не входит в правительство. Сейчас канцлер — я, и политика Германии — это то, что вы слышите от меня», — заявил Шольц в минувший понедельник в ходе своего визита в Вашингтон в интервью CNN на вопрос о деятельности Герхарха Шредера.

Как отмечает корреспондент RFI в Берлине все больше и больше представителей Социал-демократической партии рвут связи с бывшим канцлером. Кроме того, более половины немцев (56%) называют заявления Герхарда Шредера контрпродуктивными в ситуации сегодняшнего кризиса.

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