«Завтра я это подчеркну в Москве»: Олаф Шольц и Владимир Зеленский дали пресс-конференцию в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что членство Украины в НАТО «гарантировало бы ее безопасность», подтвердив желание Киева присоединиться к Альянсу в разгар серьезного кризиса с Россией. «Мы понимаем, что членство в НАТО гарантирует нашу безопасность и наш территориальный суверенитет», — передает агентство France-Presse слова Зеленского, сказанные на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции в Киеве.

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На совместной пресс-конференции после после трехчасовых переговоров с Шольцем Зеленский представил спорный газопровод «Северный поток – 2» как «геополитическое оружие», учитывая, что у Киева и Берлина были «определенные разногласия в оценке» этого проекта. США призывают Берлин наложить запрет на этот проект, все еще ожидающий разрешения с немецкой стороны, в случае вторжения на Украину. Но правительство Германии до сих пор занимало уклончивую позицию в этом вопросе.

Олаф Шольц, который во вторник отправится в Москву, со своей стороны призвал Россию воспользоваться «предложениями диалога», направленными на деэскалацию кризиса вокруг Украины. «Военные действия России на границе с Украиной непонятны. Нет никаких разумных оснований для такого военного присутствия», — сказал он.

«Никто не должен сомневаться в решимости и готовности ЕС» реагировать в случае нападения на Украину, – заверил он. «Мы предпримем далеко идущие меры, которые существенно повлияют на возможности экономического развития России», — предупредил также Шольц.

Американцы и европейцы действительно грозят суровыми санкциями Москве в случае военного вторжения. «Завтра я это подчеркну в Москве», — настаивал канцлер Германии, подтвердив, что «суверенитет и территориальная целостность Украины» «не подлежат обсуждению».

«Вот почему мы ожидаем, что Россия предпримет бесспорные шаги по деэскалации», — продолжил он. Он также заверил, что Германия «решительно» продолжит свою экономическую поддержку Киева.

«Ни одна страна в мире не поддерживала Украину финансово так сильно, как Германия за последние восемь лет», – заявил он. «Перед лицом иностранного влияния мы обеспечили ее [Украины] автономность и устойчивость. И я могу заверить вас, что мы продолжим эту поддержку с той же решимостью», — добавил Шольц.

В то же время, российские СМИ сообщают о данном президентом Зеленским обещании – разработать законопроект об особом статусе Донбасса. Как пишет «Коммерсантъ» и РБК, об этом было заявлено на брифинге после встречи Олафа Шольца с президентом Украины. «Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для их обсуждения в минском формате», — приводит слова, сказанные Шольцем на пресс-конференции, российское государственное агентство РИА Новости.

Пресс-служба канцлера Германии на данный момент ничего не сообщает об этом обещании.

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