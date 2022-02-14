Украина потребовала срочной встречи с Россией в рамках ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на встрече в Киеве, 10 февраля 2022.

Киев призывает к срочной встрече с Москвой в рамках ОБСЕ, обвинив Кремль в том, что он проигнорировал запрос о массовой переброске своих войск к украинской границе. В понедельник в Киеве, а затем во вторник в Москве канцлер Германии Олаф Шольц продолжит дипломатические усилия по разрядке кризиса, одного из самых серьезных в Европе со времен окончания холодной войны.

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В заявлении, опубликованном в воскресенье вечером, глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба указал, что Россия проигнорировала запрос Киева относительно Венского документа ОБСЕ о мерах безопасности и доверия в военных вопросах между 57 странами-членами договора.

«Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-членами (ОБСЕ) в течение 48 часов, чтобы обсудить усиление и передвижение российских войск вдоль нашей границы и в оккупированном Крыму», — сказал Кулеба.

Россия «должна выполнять свои обязательства по обеспечению транспарентности в военной сфере, чтобы снизить напряженность и укрепить безопасность всех государств-участников», — продолжил он. С ноября Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих на восточных границах Украины, что вызвало серьезную обеспокоенность, особенно у западных политиков, опасающихся новой военной операции против Киева после аннексии Крыма в 2014 году.

В воскресенье Вашингтон в очередной раз повторил, что Россия может напасть на Украину «в любой момент». В эти выходные напряженность еще больше обострилась, поскольку многие западные страны призвали своих граждан покинуть Украину или начали эвакуацию своих посольств. А голландская авиакомпания KLM приостановила полеты в воздушном пространстве Украины. Ожидается, что в понедельник в Киеве, а затем во вторник в Москве канцлер Германии Олаф Шольц продолжит дипломатические усилия по разрядке кризиса, одного из самых серьезных в Европе со времен окончания холодной войны.

«Последний шанс»

В понедельник, 14 февраля, прежде чем отправиться в Киев, а затем в Москву, канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от России безолагательно продемонстрировать меры, направленные на разрядку напряженности. «Мы ожидаем от Москвы немедленных признаков деэскалации», — написал Олаф Шольц в Твиттере, заявив, что «новая военная агрессия будет иметь серьезные последствия для России», охарактеризовав ситуацию как «все еще очень и очень серьезную».

Германия в воскресенье повысила голос. «Мы находимся в центре риска военного конфликта, войны в Восточной Европе, и ответственность за это несет Россия», — заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Ситуация сейчас «критическая, очень опасная», сказал агентству France-Presse источник в правительстве Германии.

Поездка Олафа Шольца в Москву — «вероятно, последний шанс» добиться мира, заявил в воскресенье вечером посол Украины в Германии Андрей Мельник немецкому телеканалу Bild TV. «У нас есть ощущение, что война становится все более и более неизбежной», мы должны готовиться «к худшему», сказал он.

Олаф Шольц предупредил, что жесткие западные санкции будут «немедленными» в случае российского вторжения. Одной из тем, которую американцы вынесли на обсуждение, несмотря на нежелание Германии, является будущее газопровода «Северный поток - 2», построенного для транспортировки российского газа из России в Германию в обход Украины.

Более того, на Берлин обрушивается критика за отказ поставлять вооружение украинцам. «Я официально прошу наших партнеров определиться, на чьей они стороне: на стороне защищающейся Украины или на стороне агрессора», — заявил в интервью AFP на прошлой неделе живший в Германии мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Байдена пригласили в Киев

В воскресенье вечером президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором договорились продолжать политику «дипломатии» и «сдерживания» в отношении Москвы.

Владимир Зеленский также пригласил Джо Байдена посетить его страну: «Я убежден, что ваш визит в Киев в ближайшие дни (...) станет сильным сигналом и поможет стабилизировать ситуацию». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует на этой неделе отправиться в Северную Европу, в том числе в страны Балтии, чтобы продолжить дипломатические усилия по урегулированию кризиса.

Посол Украины уточнил свои слова об отказе от членства в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уточнил, что Киев не откажется от членства в НАТО. Украина готова на многие уступки, чтобы не допустить войны, однако это не касается членства в НАТО, заявил украинский посол в Великобритании после того, как в интервью ВВС допустил обратное.

🗣️"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



🎧⬇️ — BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

Как передает Reuters, ранее, отвечая на вопрос журналиста ВВС, готов ли Киев отказаться от членства в блоке ради мира, украинский посол заявил: «Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому подтолкнуть».

После этого пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров потребовал от Пристайко объяснить свои слова. Он напомнил, что стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил «РБК-Украина», что слова Пристайко о готовности Украины отказаться от членства в альянсе были вырваны из контекста.

В 2008 года НАТО на саммите в Бухаресте приняла политическое заявление, что Украина и Грузия «станут членами НАТО», однако отказалась предоставлять им план действий, что служит первым шагом в юридической процедуре. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО. В июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения в отношении Украины, но обуславливает деэскалацию рядом требований, в частности гарантиями того, что Киев никогда не вступит в НАТО.

Канада выводит войска из Украины

Канада приняла решение «временно передислоцировать» часть своего военного персонала, размещенного в Украине, в другие страны Европы из-за ситуации в регионе, сообщило министерство обороны Канады в воскресенье, 13 февраля.

В пресс-релизе министерства уточняется, что это временное перебазирование «элементов» контингента, предназначенного для обучения украинской армии, «не означает конец миссии» канадских военных, но позволяет Канаде «переориентировать свои усилия, обеспечивая безопасности военнослужащих канадских вооруженных сил». Оттава не сообщила ни о количестве перемещаемых военных, ни о месте их передислокации.

Около 200 канадских солдат находились в Украине с 2015 года в рамках миссии UNIFIER, целью которой является содействие обучению украинских сил. «Вооруженные силы Канады по-прежнему привержены украинскому народу и своей миссии по увеличению возможностей сил безопасности Украины», — заверяет Оттава. В конце недели Соединенные Штаты объявили о выводе из Украины 160 инструкторов, обучающих украинские силы.

Канада объявила в субботу о временном закрытии своего посольства в Киеве и переводе его операций во временное представительство во Львове в связи с «ухудшением ситуации, вызванным размещением российских войск на границе».

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