Украина: страны G7 готовы ввести санкции с «масштабными последствиями» для России

Министры финансов G7 заверили в понедельник, 14 февраля, что готовы ввести «в очень короткие сроки» экономические и финансовые санкции с «массовыми и немедленными последствиями для российской экономики» в случае военной агрессии против Украины.

Министры финансов G7 заверили в понедельник, 14 февраля, что готовы ввести «в очень короткие сроки» экономические и финансовые санкции с «масштабными и немедленными последствиями для российской экономики» в случае военной агрессии РФ против Украины.

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«Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации», — говорится в заявлении министров финансов Великобритании, США, Франции, Канады, Германии, Италии и Японии. Но «любая новая военная агрессия России против Украины станет предметом быстрого и эффективного ответа», уверяет группа семи крупных держав под председательством в этом году Берлина. Ожидается, что в понедельник в Киеве, а затем во вторник в Москве канцлер Германии Олаф Шольц продолжит дипломатические усилия по устранению угрозы российского вторжения в Украину в то время, когда напряженность в отношениях с Россией достигает своего пика.

Эта эскалация, которую называют «худшим кризисом» в Европе со времен окончания холодной войны, серьезно потрясла европейские фондовые рынки в понедельник. Европейские рынки, от Милана до Парижа и Франкфурта, потеряли более 3% в начале сессии. Основной индекс Московской биржи в понедельник утром также упал на 5%, в то время как курс рубля снизился по отношению к евро.

Цена на газ в Европе превысила тысячи долларов на фоне заявлений США о «вторжении»

Цена газа в Европе на открытии торгов впервые с конца января поднялась выше тысячи долларов за 1 тысячу куб. м, — свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост составил около 13,7%. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 1031,8 долларов за тысячу куб. м, или 88 евро за 1 МВт/ч. Затем стоимость газа несколько опустилась до 980 долларов за тысячу куб. м.

Давление на цены оказывают в том числе новости о том, что США ожидают «вторжения» России на территорию Украины в ближайшее время. Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден заявил в ходе переговоров союзникам по НАТО, что Россия может «вторгнуться на Украину» 16 февраля.

Биржевые цены на газ начали бить рекорды с конца лета прошлого года. Среди причин скачка цен назывались холодная зима 2020 года и аномальная жара летом, которые истощили запасы в европейских хранилищах. 21 декабря цена достигла исторического максимума, поднявшись выше 2000 долларов за тысячу куб. м.

Тогда президент России Владимир Путин называл причиной резкого роста спотовых цен на газ в Европе «необдуманные действия» и ошибки властей ЕС, которые приняли решение свернуть долгосрочные контракты на поставки газа и переориентироваться на биржевую торговлю топливом. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель утверждал, что Россия и «Газпром» манипулируют ценами на газ на европейском рынке, чтобы таким образом добиться решения Европы о запуске трубопровода «Северный поток-2».

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