День единения и недели напряженности: готовятся ли в Украине к российскому вторжению?

В декабре 2021 года немецкая газета Bild, ссылаясь на высокопоставленные источники, опубликовала детальный план вторжения России в Украину. Ранее практически те же данные в интервью Military Times сообщил руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов. Тогда к риску начала войны в обществе отнеслись скептически. Однако, «детали наступления» все чаще стались появляться в иностранной прессе. Недавно западные СМИ, ссылаясь на разговор президента США Джо Байдена с западными лидерами, назвали 16 февраля датой начала вторжения. За день до этого «объявленного нападения» захват «двух третей территории страны, включая Киев», реальным не кажется, однако иллюзорными планы Кремля в стране больше не называют. Поэтому президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины, а украинцы, записываясь в территориальную оборону и изучая планы бомбоубежищ, стараются максимально использовать возможности мирного времени.

Реклама Читать далее

«В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — так в видеообращении Владимир Зеленский обьявил о подписании указа «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», который предусматривает, кроме проведения Дня единения, повышение на 30% с 1 марта 2022 года зарплат военнослужащим и доведения до 20% с начала года повышения денежного обеспечения служащим Госпогранслужбы и Нацгвардии. Ключевыми положениями указа являются создание платформы «UA: Разом», где украинцев будут ежедневно информировать о ситуации в сфере безопасности, а также ускорение развертывания систем территориальной обороны.

Этим указом Владимир Зеленский, по всей видимости, ответил и оппозиционным политикам, среди которых чаще всех тезис про необходимость единения использовал экс-президент Петр Порошенко, и украинской прессе, которая критиковала власть за отрицание угрозы, и западным СМИ, которые за последние несколько недель стали основным источником новостей для украинцев. Однако, риторика президента Зеленского не изменилась: к войне в Украине готовятся, но риск вторжения оценивают более скептически, чем на Западе.

За последние несколько дней с призывом покинуть территорию Украины к своим согражданам обратились по меньшей мере 40 государств. Власти США, Австралии и Канады «до улучшения ситуации» и вовсе решили перенести посольства на Западную Украину, во Львов. Германия также закрыла свое генконсульство в Днепре и обьявила о переезде во Львов. О частичной эвакуации сотрудников, кроме США, Австралии и Канады, сообщили Великобритания и Израиль. Примечательно, что все представительства стран-членов ЕС продолжили работу в Киеве, в какой-то мере отвечая на критику, высказанную президентом Зеленским в адрес эвакуирующихся посольств.

«Полная поддержка для Украины в ситуации военного, экономического и военного давления России», — написал глава представительства ЕС Матиас Маасикас вечером 14 февраля после встречи с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой в твиттере.

Thank you @DmytroKuleba for meeting the Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine in this situation of the military, economic, psychological pressure by Russia. All EU Member States' Embassies continue to operate in Kyiv. pic.twitter.com/y3F9BzyrrT — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 14, 2022

Посольство Франции по состоянию на вторник также работает в штатном режиме. Поездки в Украину французских граждан просят отложить, однако тех, кто здесь проживает постоянно, покинуть страну пока не призывают. Школьные каникулы во французском лицее в Киеве, в свою очередь, начнутся раньше, с 15 февраля, и продлятся ориентировочно до 9 марта. Всего, по информации посольства, в Украине официально проживает 1064 гражданина Франции. Всем им рекоммендовали обновить запасы воды, продуктов питания и бензина, чтобы в случае вторжения быть готовыми к эвакуакции. Однако, антикризисный комитет при посольстве Франции в Украине создавать пока не планируют.

Наряду с иностранными гражданами, призыв покинуть Украину услышали народные депутаты, крупные бизнесмены и олигархи, среди которых, по данным издания «Украинская правда», представители выступающей за тесное сотрудничество с Россией ОПЗЖ, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. В воскресенье, 13 февраля, из Киева в города Европы, среди которых Ницца и Шамбери, по данным «Украинской правды», вылетели около 20 чартеров и частных самолетов. Отреагировал на новость и президент Зеленский, призвав депутатов на протяжении 24 часов вернуться в страну, а бизнесменам и олигархам сказал следующее: «Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и к своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние».

Однако паники среди населения, как это было, например, в начале пандемии коронавируса, нет, хотя идею временного переезда на запад страны в обществе если не осуществляют, то обсуждают. Государственные и частные структуры работают в обычном режиме, в офисах или удаленно. Некоторые иностранные работодатели, по сообщениям СМИ, временно перевозят своих сотрудников в западные области Украины или другие страны, такие как Польша или Турция. В работе городского транспорта и межобластных перевозках также никаких изменений.

Вопрос о закрытии воздушного пространства Украины, как сообщили и в министерстве инфстрактуры, и в Офисе президента, на сегодняшний день не рассматривается. По словам главы РНБО Алексея Данилова, отмена рейсов связана с тема, что «компании, у которых самолеты в лизинге перестраховываются, например, Нидерланды, которые имеют опыт со сбитым самолетом MH-17». Для предотвращения кризиса на авиарынке правительство на экстренном заседании в воскресенье выделило 16,6 миллиардов гривен в качестве гарантий для страховых и лизинговых компаний.

Готовится Украина к возможному вторжению и посредством дипломатии и так называемых «парадов дипломатов». Политика поиска наиболее надежных союзников, что, кстати, отличает нынешнюю власть от предыдущей, среди всех партнеров продолжается. Ожидается, что на этой неделе Украину посетят главы МИД Италии и Великобритании, а также маршал Сената Польши. Президент Украины предлагал приехать в Киев и Джо Байдену. Однако, в Белом доме журналистам ответили, что информации такой не имеют и анонсировать визит не готовы.

Началась дипломатическая неделя в Киеве 14 февраля с приезда канцлера Германии Олафа Шольца REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

Началась дипломатическая неделя в Киеве с приезда канцлера Германии Олафа Шольца. Больших ожиданий на этот визит в Украине не возлагали, негативного впечатления он в итоге также не произвел. Украина пообещала предоставить для дискуссии в «нормандском формате» проекты законов про особый статус ОРДЛО и местные выборы, а Германия — пригрозить Путину во время визита в Москву последствиями в случае эскалации конфликта. Кроме того, на пресс-конференции объявили о предоставлении Украине кредита на 150 млн евро.

Вопрос присоединения Украины к НАТО, закрепленный в Конституции курс Киева и главный предмет конфронтации сегодня, вышел на новый уровень. В эфире BBC Radio 5 Live посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина могла бы рассматривать вопрос неприсоединения к НАТО, если этого будут требовать обстоятельства. В украинском МИД его слова сразу назвали неудачной формулировкой и подчеркнули, что «лучшей гарантией безопасности было бы немедленное принятие Украины в Альянс», а президент Зеленский спустя несколько часов на пресс-конференции добавил: «Украина должна двигаться тем путем, который выбрала». Примечательно, что в Кремле заявление Пристайко поприветствовали, сказав, что переговорам о гарантиях безопасности такое решение Украины только бы поспособствовало.

«На сегодняшний день мы не считаем, что широкомасштабное наступление РФ может произойти 16 или 17 февраля. По всем данным разведки и нашей, и наших партнеров, дестабилизация внутри страны для них ситуация номер один», — сообщил вечером после заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Несмотря на то, что на границе с Украиной насчитывается около 120 тысяч российских военных, перемещения которых вдоль границы отмечаются почти ежедневно, резкого увеличения их количества, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не наблюдается. Оснований для введения военного положения в стране, как сообщили в Минобороны, также нет.

В то же время за минувшие сутки в Украине было зафиксировано почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, 302 человека скончались. Но, как сообщили в украинском Минздраве, ситуация с COVID-19 начала стабилизроваться даже раньше, чем прогнозировали. «Стабильная» ситуация, по данным командования ООС, вчера была и на востоке Украины, где обстрелы не прекращались, а двое военных получили ранения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться