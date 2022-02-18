Блинкен и Лавров встретятся при условии ненападения России на Украину

Энтони Блинкен с трибуны ООН призывает Россию отказаться от пути войны и пойти по пути переговоров. 17 февраля 2022.

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет на следующей неделе встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым при условии, что Россия не начнет вторжение в Украину. Об этом вечером в четверг, 17 февраля, объявили в Госдепартаменте США. Цель новой встречи — попытаться достичь деэскалации вокруг украинского кризиса.

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Как говорится в заявлении Госдепа, Энтони Блинкен предложил Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе. «Российская сторона ответила, предложив дату встречи, на которую мы согласились при условии, что Россия не вторгнется в Украину», — приводит агентство AFP заявление спикера Госдепартамента США Неда Прайса. По его словам, если Россия все же примет решение об открытом военном противостоянии, это будет «ясно означать, что российская сторона никогда всерьез не воспринимала дипломатию».

Ранее, в четверг, президент США Джо Байден заявил, что вероятность вторжения в Украину по-прежнему «очень высока».

В эту пятницу Байден проведет телефонные переговоры со своими «трансатлантическими союзниками» об обстановке на российско-украинской границе.

Блинкен обвинил Россию в подготовке нападения на Украину

На заседании Совбеза ООН 17 февраля глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что, по информации США, Россия готова вторгнуться в Украину. По его словам, российская сторона продолжает искать предлог для вторжения и может инсценировать, например, удар дрона по мирному населению или даже провести «настоящую атаку с применением химического оружия».

«В ответ на эту сфабрикованную провокацию высшее руководство России может устроить спектакль с созывом экстренных совещаний, на которых будет обсуждаться этот так называемый кризис, и заявит, что Россия должна защитить русских или российских граждан», — предположил госсекретарь (цитата по BBC).

Он призвал Москву не идти по пути войны. «Заявите об этом четко и ясно всему миру, а затем продемонстрируйте это, отправив своих солдат, танки и самолеты обратно в казармы и ангары, а своих дипломатов — за стол переговоров», — подчеркнул глава Госдепа.

Согласно оценке американской разведки, Россия сконцентрировала у границ Украины около 150 тысяч военнослужащих. Москва в свою очередь во вторник и в среду объявила об отводе войск от границы с Украиной и прекращении учений. Однако 16 февраля Энтони Блинкен заявил, что власти США не наблюдают никаких признаков прекращения военной активности России. С аналогичным заявлением выступил в тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Мюнхене открывается 58-я конференция по безопасности

Со своей стороны, МИД Германии обвинил в пятницу Россию в том, что та ставит под угрозу европейскую безопасность, выдвигая Западу «требования эпохи холодной войны». Об этом говорится в коммюнике главы немецкой дипломатии Анналены Бербок. Одновременно она призвала продолжать диалог с Москвой. «Мы готовы к серьезному диалогу о безопасности для всех. Даже самые крошечные шаги к миру лучше, чем большие шаги к войне», — добавила она. Ее слова приводит AFP.

В Мюнхене в эту пятницу открывается конференция по безопасности. В ней примут участие вице-президент США Камала Харрис, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава ООН Антониу Гутерриш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также президент Украины Владимир Зеленский. Всего в баварской столице соберутся около 600 политиков и общественных деятелей.

Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) назвал ошибкой отказ России от участия в форуме. Его слова приводит DW.

В течение трех дней участники конференции будут обсуждать вопросы обороны и безопасности. Главной темой, как заявил Ишингер, будет вопрос: «что же необходимо сделать, чтобы российская сторона отказалась от угрожающего сценария вдоль украинской границы и вернулась за стол дипломатических переговоров»? (цитата по DW).

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