Руководство «ДНР» и «ЛНР» объявило об эвакуации жителей в Россию

Лидер самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Денис Пушилин объявил об организованном выезде населения в Россию. В первую очередь речь идет о женщинах, детях и пожилых людях. Эвакуированных разместят в Ростовской области. Позднее об эвакуации жителей сообщил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

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Решение об эвакуации, по словам Дениса Пушилина, было принято в связи с угрозой нападения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию «ДНР» и «ЛНР». Они «находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса», сообщил он.

«Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», — заявил глава «ДНР».

Вслед за Денисом Пушилиным об эвакуации жителей сообщил глава «ЛНР» Леонид Пасечник. «Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска», — приводит его слова «Луганскинформ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не знает, согласовано ли это решение с Россией. «Я не знаю, что там происходит», — сказал Песков.

Источник в парламенте «ДНР» заявил «Интерфаксу» о том, что предусмотрена эвакуация нескольких сотен тысяч человек.

Глава МИД Украины: Украина не планирует наступательных операций на Донбасс

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе. Об этом он написал в своем твиттере.

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операций Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — подчеркнул глава украинской дипломатии (цитата по УНИАН).

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

Ранее стало известно об усилении обстрелов на линии разграничения в Донбассе.

Накануне, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, госсекретарь США Энтони Блинкен изложил предположительный план вторжения России в Украину. В частности, по его словам, одним из сценариев может быть сфабрикованная провокация: инсценировка удара с дрона по гражданскому населению или настоящая атака с применением химического оружия.

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