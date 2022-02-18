Риск «эксцесса исполнителя», эвакуация жителей из «ДНР» и «ЛНР» и 10 тысяч рублей от Путина

Главы сепаратистских образований «ДНР» «ЛНР» в Донецкой и Луганской областях Украины 18 февраля объявили об эвакуации населения в Россию. Президент России отправил в Ростовскую область контролировать размещение беженцев исполняющего обязанности главы МЧС, а также распорядился выдать по 10 тысяч рублей каждому прибывшему туда жителю сепаратистских территорий.

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18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с телеобращением к жителям ДНР. В нем он заявил, что «вооруженные силы Украины готовы к силовому захвату Донбасса», а «Владимир Зеленский вот-вот отдаст приказ о наступлении». В связи с этим Пушилин призвал жителей самопровозглашенной республики уехать в России, отметив, что «по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы к приему и размещению» эвакуирующихся.

В тот же день с аналогичным призывом выступил и глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Одновременно представители вооруженных сил ДНР заявили о попытках «украинских диверсантов» подорвать емкости с хлором на очистных сооружениях Донецка.

►Руководство «ДНР» и «ЛНР» объявило об эвакуации жителей в Россию

Вечером в пятницу главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к жителям районов Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем сепаратистов. Он отметил, что мирное население «используют для эскалации» конфликта, а все заявления о «якобы наступлении» ВСУ и «силовых сценариях освобождения» территорий Донбасса «не соответствуют действительности». Ранее о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций на Донбассе, заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Любопытно, что буквально ни один российский военный эксперт, с которым связывался корреспондент RFI, не согласился прокомментировать происходящее в Донбассе. Лишь некоторые на условиях анонимности говорили о том, что опасаются что-либо говорить под своим именем из-за «бушующей шпиономании» и недавнего ужесточения законодательства о государственной тайне.

Однако, в частных разговорах специалисты все же поделились мнением о том, что как с украинской, так и с российской стороны нельзя исключать так называемый «эксцесс исполнителя». «Речь идет о том, что действия, скажем, властей самопровозглашенных республик совсем не обязательно обусловлены директивами из Москвы. Для них (властей «ДНР» «ЛНР» — Прим. RFI) выгодно полномасштабное вмешательство России в конфликт на востоке Украины и они вполне возможно по собственной инициативе предпринимают шаги, которые, по их мнению, должны ускорить приход российской армии», — пояснил эксперт RFI.

В то же время, отметил он, подрыв емкостей с хлором в жилой зоне Донецка, который неминуемо приведет к огромному числу жертв среди мирного населения, невыгоден Киеву, так как это даст повод для вмешательства России. Однако, нельзя исключать, что подобная диверсия может быть инициативой командиров на местах, которые видят ситуацию иначе или просто подвержены так называемому «боевому психозу».

В России официальные источники сперва никак не комментировали объявленную в самопровозглашенных республиках эвакуацию и сообщения о локальных боестолкновениях. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о том, что сейчас происходит в Донбассе. «Я не знаю, что сейчас творится у Пушилина», — ответил журналистам Песков.

Позже тот же Песков сообщил, что президент РФ поручил правительству обеспечить выделение по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса. По словам пресс-секретаря Кремля, Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область для организации приема и размещения эвакуируемых.

Между тем, накануне 17 февраля, по данным ОБСЕ, в районе линии соприкосновения противоборствующих сторон на востоке Украины было зафиксировано 591 нарушение перемирия. Это крупнейшие боестолкновения с 2015 года, утверждают источники агентства ТАСС.

Тем временем, из Донецка и Луганска через соцсети приходят фото и видео свидетельства того, что население действительно готовится покинуть свои дома. Так в различных телеграмм-каналах были опубликованы видеоролики на которых слышна включенная сирена оповещения гражданской обороны, а также видно очереди, образовавшиеся на заправках и у банкоматов. Кроме того, были замечены колонны автобусов, предположительно предназначенных для вывоза местных жителей в Ростовскую область. Также стало известно о прекращении работы школ и детских садов в самопровозглашенных республиках.

В свою очередь, в Киеве продолжают заявлять о провокациях со стороны «боевиков ДНР и ЛНР» и об отсутствии намерений перейти в наступление в Донбассе. Так, Глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде 18 февраля заявил, что у Киева «нет намерений силовых действий относительно Донбасса или Крыма» и призвал не верить сообщениям о подготовке наступления.

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