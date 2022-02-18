Украинские военные и сепаратисты в Донбассе обменялись обвинениями в новых обстрелах

Украинские военные и сепаратисты на востоке Украины обменялись обвинениями о новых обстрелах.

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный 18 февраля сообщил об обстреле колонны гуманитарной помощи ООН в Луганской области. В свою очередь, представители так называемой «ЛНР» обвинили украинскую армию в новых обстрелах.

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Журналисты AFP в Луганской области сообщили о продолжающихся обстрелах возле Станицы Луганской, территории, находящейся под контролем Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook об обстреле КПВВ «Счастье» в Луганской области, где под огонь попал гуманитарный конвой Красного Креста. Он сообщил, что находящиеся в автомобилях люди были эвакуированы в укрытия. Позднее военный уточнил, что речь шла о колоне гуманитарной помощи Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В представительстве самопровозглашенной «ЛНР» объявили о новых обстрелах со стороны украинской армии.

Находящийся в Донецке французский журналист Поль Гого сообщил в своем твиттере, что ночью в городе перекрыли движение на дорогах в связи с опасениями новых обстрелов, в некоторых окрестных поселках отключили электричество. «Под обстрел попали дома на востоке города», — пишет журналист.

Ce matin, côté séparatistes, région de Donetsk, bilan de la nuit : des routes sont fermées à cause des risques de tirs, des villages sont laissés sans électricité et des maisons ont été touchées par des bombardements, surtout dans l'ouest de la ville semble-t-il. — Paul Gogo (@Paugog) February 18, 2022

Накануне стало известно об артиллерийском обстреле детского сада в Станице Луганской. В момент обстрела в здании находилось 20 детей и 18 взрослых.

Вечером 17 февраля Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила о 500 взрывах, зафиксированных вечером 16 февраля — утром 17 февраля вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на главу миссии Яшара Халита Чевика.

Кроме того, наблюдатели от ОБСЕ сообщили об усилении нарушения режима прекращения огня. Вечером в четверг, 17 февраля, в Донецкой области было зафиксировано 189 нарушений с обеих сторон, против 24 нарушений, зарегистрированных в среду.

В Кремле выразили обеспокоенность происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. «Ни один западный представитель не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — заявил 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Со своей стороны, власти США продолжают утверждать, что на границе с Украиной сосредотачивается все больше российских войск. «Несмотря на то, что Россия объявила о возвращении своих войск в места постоянной дислокации, мы этого не увидели. Напротив, мы наблюдаем все большее перемещение сил в этом регионе», — заявил в пятницу находящийся с визитом в Варшаве министр обороны США Ллойд Остин.

Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI также выразил неуверенность в реальном отводе российских войск от украинской границы.

Российская сторона отрицает намерение напасть на Украину и заявляет, что переброска военнослужащих и техники к границам связана с учениями. По мере их завершения, Москва якобы возвращает войска к месту постоянной дислокации.

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