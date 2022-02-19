Байден: Россия намерена вторгнуться в Украину и пытается сфабриковать предлог

Джо Байден заявил, что в ближайшие дни Россия намерена вторгнуться в Украину и пытается сфабриковать предлог для начала военной операции

Президент США Джо Байден на брифинге 18 февраля заявил, что Россия намерена вторгуться в Украину «в ближайшие дни» и пытается создать ложный предлог для начала военной операции.

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«У нас есть основания полагать, что российские силы планируют и намерены атаковать Украину на следующей неделе — в ближайшие дни», — заявил Джо Байден на брифинге 18 февраля. «Мы полагаем, что их целью станет украинская столица, Киев», — продолжил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, Байден сказал, что на данный момент он «убежден», что Путин принял решение о вторжении.

По словам Байдена, Россия сейчас пытается «создать ложное оправдание для действий против Украины», что согласуется со сценарием поиска ложного предлога, о котором предупреждали США и их союзники.

В последние дни в Донбассе значительно увеличилось число нарушений режима прекращения огня пророссийскими боевиками, пытающимися спровоцировать Украину, отметил Байден. В качестве примера он привел обстрел детского сада, вину за который Россия перекладывает на Украину.

Джо Байден отметил усиление кампании российской дезинфорации о якобы планирующемся наступлении Украины на самопровозглашенные республики. Россия пытается заставить поверить, что украинцы выбрали для обострения длящегося годами конфликта момент, когда на их же границах сосредоточены более 150 российских военных. По словам Байдена, это не просто не подкреплено какими-либо доказательствами, но и противоречит «элементарной логике».

«Российские государственные СМИ продолжают делать ложные заявления о геноциде в Донбассе и продвигать сфабрикованные предупреждения о нападении Украины на Россию без каких-либо доказательств», — продолжил президент США.

«Мы громко и многократно заявляем о планах России не потому, что хотим конфликта, а потому, что делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любую причину, которую Россия может привести в качестве оправдания вторжения в Украину, и чтобы помешать им (РФ) продвигаться дальше», — подчеркнул Байден.

Байден также заявил о единстве и решительности как внутри США, так и в западном мире в целом относительно Украины, несмотря на попытки разобщения со стороны РФ. США с союзниками будут в этом случае защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО от любой угрозы коллективной безопасности. Он добавил, что США не отправят войска в Украину, но «продолжат поддерживать украинский народ», напомнив об оборонной и экономической поддержке Украины со стороны США.

Он еще раз напомнил о суровых санкциях в отношении РФ, в случае, если она продолжит вторжение в Украину. При этом он подчеркнул, что «Россия все еще может выбрать дипломатию» и «еще не поздно снизить напряженность и вернуться за стол переговоров». Он отметил, что встреча глав дипломатических ведомств США и РФ намечена на 24 февраля, «но если до этого Россия предпримет военные действия, станет ясно, что они захлопнули дверь перед дипломатией».

Накануне власти США и Британии заявили, что считают Россию ответственной за DDoS-атаку на сайты министерства обороны и ряда банков Украины. По данным британского правительства, к кибератаке «почти точно» причастна военная разведка РФ. Посольство РФ в США назвало обвинения в причастности спецслужб РФ к кибератаке безосновательными.

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