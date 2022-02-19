Дата объявления эвакуации в ДНР и ЛНР была утверждена заранее

Решение о том, что эвакуация жителей самопровозглашенных республик на востоке Украины будет объявлена именно 18 февраля, было принято не позже 16 февраля. Именно тогда и были записаны видеообращения лидеров ДНР и ЛНР, о чем свидетельствуют метаданные опубликованных сепаратистами видеороликов.

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Первым это заметил один из экспертов команды расследователей Bellingcat Арик Толлер.

Метаданные — это информация о компьютерном файле, к которым относятся дата создания и редактирования, геолокация, и другие технические параметры самого файла. Мессенджер Telegram, где было опубликовано видео с объявлением эвакуации, сохраняет оригинальные метаданные публикуемых видеороликов, что сам Толлер и продемонстрировал.

При этом в самом видеообращении лидер ДНР Денис Пушилин говорит «сегодня, 18 февраля». Толлер также отметил, что именно 16 февраля долгое время называли датой начала российского вторжения множество источников, в том числе в западных спецслужбах и вполне вероятно они все-таки были правы.

Вскоре после объявления лидерами самопровозглашенных республик эвакуации жителей в Россию появились сообщения, фото и видео сначала взорвавшегося автомобиля марки УАЗ, а затем горящей газовой подстанции, к которой, по словам представителей сепаратистов, было подключено «95 клиентов».

Расследователь убежден, что события в самопровозглашенных республиках развиваются по заранее написанному сценарию, финалом которого будет российское вторжение.

«Все со вчерашнего дня застряло в очень предсказуемом и скучном сценарии — приказ об эвакуации, взорвавшийся на пустой парковке старый пустой джип, взорвавшийся небольшой трубопровод, обеспечивавший газом меньше сотни жилищ, и все это без жертв. Слава богу, что они не взорвали для этого автобус», — написал Толлер на своей странице в Twitter.

Все последние дни в провластных российских СМИ появляется масса сообщений о том, что украинские военные якобы ведут обстрел жилых районов Донецка.

При этом 17 февраля в Instagram генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко было опубликовано видео, на котором он лично стреляет из гаубицы калибром 122 миллиметра. Тогда как, согласно Минским соглашениям, артиллерия такого калибра должна быть полностью выведена из этой зоны. Вскоре после публикации пост с видео пропал из Instagram Горенко, но его скриншоты и сам ролик успели продублировать в соцсетях и мессенджерах.

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