«Ложиться в гробы и ждать украинцы не будут»: Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности. Речь украинского лидера была посвящена предполагаемой подготовке агрессии России против Украины. Он призвал созвать расширенное заседание Совета Безопасности ООН, инициировать переговоры участников Будапештского меморандума и выразил уверенность, что российский народ не сможет пойти войной против украинского.
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума о предоставлении Украине гарантий безопасности.
«За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия [теперь] у нас нет, безопасности у нас нет также. Нет и части территории нашего государства, которая по площади, кстати, больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия, а главное, нет миллионов наших граждан — граждан Украины. Итак, кое-что есть, есть право! Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира», — заявил Зеленский.
Президент Украины также выступил с предложением провести встречу лидеров Совета безопасности ООН с участием трех еще стран — Украины, Германии и Турции — не являющихся членами Совбеза. Зеленский не уточнил, почему речь идет именно о Германии и Турции. Кроме того, он призвал западные страны создать для Украины Фонд устойчивости и обновления на фоне российской агрессии, разработать программу ленд-лиза, поставки новейшего вооружения, техники и оборудования для украинской армии, а также принять против Москвы превентивные санкции.
Зеленский также призвал страны НАТО ускорить рассмотрение вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс. «Восемь лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через восемь лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? […] Нам говорят: „дверь открыта“. Но пока „посторонним вход воспрещен“. Если не все члены Альянса хотят нас видеть, или все члены Альянса не хотят нас видеть, — скажите честно. Открытая дверь — это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы».
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины вести переговоры во всех возможных форматах и на всех возможных площадках. «Париж, Берлин, Минск, Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк или Пекин — мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Не важно, при участии четырех стран, семи или ста — главное, чтобы среди них была Украина, и чтобы была Россия», — сказал Зеленский, добавив, что мир нужен не только в Украине, но и всему миру.
Наконец, Зеленский выразил мнение, что российский народ не сможет пойти войной против украинского народа. «Когда мы говорим о Российской Федерации — это целый народ. Поэтому я считаю, что они не могут пойти войной против украинского народа». При этом, говоря про украинский народ, он добавил, что «ложиться в гробы и ждать [российских] военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. […] Как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление?», — сказал украинский президент.
Участие Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности было под вопросом из-за активизации боевых действий на востоке Украины. Сепаратисты ДНР и ЛНР начали эвакуацию гражданского населения в Россию и объявили мобилизацию. В России сообщили об упавших в Ростовской области украинских снарядах. Франция, Германия и Австрия рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину. О приостановке полетов в Украину объявила еще одна европейская авиакомпания.
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