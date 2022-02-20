Украина сообщила о гибели двух военных в Донбассе, в т.н. «ЛНР» заявили о гибели двух мирных жителей

Украина сообщила о гибели двух военных при обстрелах в Донбассе 19 февраля

Украинские военные сообщили, что 19 февраля при обстрелах со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли двое украинских военных. В самопровозглашенной «ЛНР» впервые с начала нынешней эскалации заявили о жертвах среди мирного населения. Минобороны Украины призывало не верить заявлениям т.н. «ЛНР» и «ДНР» о якобы планирующемся украинском наступлении на Донбасс, на Западе опасаются, что инсценировки могут использоваться как предлог для масштабного российского вторжения в Украину.

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Накануне штаб операции объединенных сил Украины сообщил, что двое украинских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате обстрела со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Украинские военные за 19 февраля зафиксировали 136 нарушений режима прекращения огня со стороны «ДНР» и «ЛНР», днем ранее – 66 нарушений.

19 февраля под обстрел попали депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» и иностранные журналисты, находившиеся в зоне операции объединенных сил. Сообщалось, что их эвакуировали в укрытие.

Тем временем представитель самопровозглашенной «ЛНР» заявил российскому агентству ТАСС, что рано утром 20 февраля к «жертвам среди мирного населения» привела «попытка атаки» со стороны украинских сил в районе Пионерского. Представитель т.н. «ЛНР» утверждает, что в результате столкновения «противник понес потери и отступил». Позднее в т.н. «ЛНР» заявили, что погибли два мирных жителя. Никаких независимых подтвержений этому нет.

Украинская сторона утром 20 февраля о потерях среди своих военных не сообщала, заявив, что к 11 утра зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня со стороны сил самопровозглашенных «республик».

Тем временем председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела на основе публикаций в СМИ, где представители поддерживаемых Россией сепаратистов обвиняют Украину в атаках и гибели мирных жителей. Бастрыкин поручил «зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса» по итогам расследования.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как ФСБ зафиксировала попадание двух снарядов в приграничную зону Ростовской области. Сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Как утверждает СК, речь идет об обстреле со стороны «украинских военизированных формирований». В Украине заявили, что не наносили удары по территории РФ. «Это последнее, в чем мы заинтересованы — дальше эскалировать ситуацию», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Минобороны Украины призвало не верить заявлениям самопровозглашенных, поддерживаемых Россией «ДНР» и «ЛНР» о планах Украины начать наступление на Донбасс.

«Информационное пространство сейчас наполнено фейками, раскрывающими истинные намерения российской стороны. Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает – они видят Донбасс безлюдным. Напротив. Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир, чтобы как можно быстрее началось возрождение. Это наша земля, там живут наши люди. Мы не планируем никаких наступлений. Потому что это может создать угрозу нашим гражданам на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении ведомства.

Президент США Джо Байден обвинил РФ в попытках фабрикации предлога для начала масштабной военной операции против Украины. Париж и Берлин высказали опасения, что предлогом для военной эскалации могут стать инсценировки со стороны «ДНР» и «ЛНР».

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