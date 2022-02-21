Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

О своем решении российский президент объявил в эфире национальных телеканалов в понедельник, 21 февраля.

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Обращение Путина к нации длилось почти час. Львиная доля этого времени была посвящена экскурсу в историю Украины. По словам российского президента, современная Украина обязана своим существованием большевикам и лично Владимиру Ленину.

Говоря о современном состоянии украинского государства Путин назвал его колонией Запада с марионеточным правительством, обвинив киевские власти в геноциде четырех миллионов русскоязычных жителей востока Украины.

Сразу после окончания телеобращения государственные телеканалы показали церемонию подписания президентом Путиным документов о признании ДНР и ЛНР в присутствии лидеров этих республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Затем были подписаны и договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи между Россией и признанными ей республиками.

«Речь действительно впечатляющая. Ключевых моментов я в ней услышала два — Россия имеет право на ответные меры в связи с новыми угрозами своей безопасности и второй — это о геноциде русскоязычного населения, который больше нельзя терпеть и нужно немедленно прекратить», — прокомментировала обращение Путина к нации политолог Екатерина Шульман.

«Теперь можно строить различные предположения относительно того, что последует за признанием ЛНР и ДНР. Дело в том, что согласно Конституциям этих республик, их юрисдикция распространяется на территорию Донецкой и Луганской областей Украины. Между тем на сегодняшний день под контролем сепаратистов находится лишь около 30% этих территорий», — сказала Шульман в эфире телеканала «Дождь».

«Непонятно правда на какую аудиторию были рассчитаны и трансляция заседания Совбеза и сама речь, в которой большая часть была посвящена бедственному положению современной украинской экономики и промышленного потенциала. Возможно, эта часть речи как раз была рассчитана на украинского зрителя», — предположила Шульман.

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